Skandale-lægen afviser: Jeg ville ikke dope nogen

Den tidligere Team Sky-læge Richard Freeman studerede nøje virkningen af testosteron som præstationsfremmende middel ved hjælp af forskning, han fandt på nettet og lagrede på sin computer.

Han kontrollerede testosteron-niveauet i blodet på cykelryttere.

Og så bestilte han 30 doser testosteron ved en producent.

Men det var bestemt ikke testosteron til brug for doping af atleter, har Freeman igen og igen forsikret i den sag mod ham, der i disse uger afvikles i Manchester.

De 30 doser testosteron var derimod bestilt som en vennetjeneste til Team Sky-træneren Shane Sutton, hævder Freeman. Den australske træner havde angiveligt rejsningsproblemer og skulle bruge testosteron til at styrke sin virilitet.

Sagen kan koste Freeman retten til at praktisere som læge og har lagt en mørk skygge over Team Sky og det britiske cykelmirakel, som indtil nu har resulteret i seks britiske sejre i Tour de France. Dagligt bliver høringen nøje beskrevet i britiske medier, hvor ikke mindst Suttons optræden har leveret overskrifter.

I sidste uge stormede han ud af høringslokalet i raseri over, at Freemans advokat kaldte ham ‘løgner og doper’, og at hans angiveligt blodfattige forplantningsorgan fik en så fremtrædende rolle.

Shane Suttons sexliv bliver ivrigt debatteret som følge af Freeman-sagen og tidligere anklager om chikane og mobning. Foto: Martin Rickett / Ritzau Scanpix.

Sutton har ingen som helst problemer med at ‘få den op at stå’, hævdede han og opfordrede tribunalet til at indkalde hans kone som vidne. Hun ville kunne fortælle, at hendes 62-årige mand ikke skuffer, når det virkelig gælder, lod Sutton forstå.

Freeman, som Sutton har beskrevet som 'en drukkenbolt uden rygrad', arkiverede også på sin computer forskningsresultater om potensmidlet Viagra og dets mulige positive effekt på kroppens produktion af naturligt testosteron, det mandlige kønshormon. Det skriver avisen The Times.

Cyclingweekly.com skriver, at antidopingeksperten David Cowan i sin vidneforklaring om de dokumenter, man har fundet på Freemans beslaglagte computer, især hæftede sig ved, at Freeman har ‘overvåget testosteron-niveauet i cykelrytteres blod’.

Da forsendelsen med 30 doser testosteron blev leveret til Team Skys hovedkvarter i Manchester, indså Freeman, at han havde dummet sig og bragt Team Skys omdømme i fare.

Han forsøgte derfor at overtale leverandøren til at erklære, at der var tale om en fejlleverance. Siden har han indrømmet, at han fortalte løgn på løgn for at dække over sig selv. Nu er han imidlertid nået til et punkt, hvor han kun taler sandt, lyder det.

18 af 22 anklager om pligtforsømmelse, som det britiske sundhedsvæsen har rejst mod ham, har han erkendt sig skyldig i, men han fastholder, at han ikke ‘vidste eller troede’, at de 30 doser testosteron var til brug for doping af atleter.

Hans forsvar arbejder nu på at få annulleret de fire anklagepunkter, der stadig er uafklarede. Sagen ventes afsluttet i midten af december.

