Skandale-rytter bekræfter: Kommer til Tour-start i Danmark

En af cykelsportens store helte - og skurke - kommer til Danmark, når Tour de France 1. juli bliver skudt i gang i København.

Her stiller Dylan Groenewegen nemlig til start. En rytter, der i næsten halvandet år har været både kendt og berygtet i cykelverdenen. Formentlig mest berygtet.

Den hollandske sprinter forårsagede under Polen Rundt i 2020 et stort styrt i opløbet, der nær havde kostet landsmanden og rivalen Fabio Jakobsen livet.

Groenewegen faldt på maven i Polen, mens Fabio Jakobsen med hovedet først gik gennem banden i billedets venstre side. Foto: Tomasz Markowski/AP/Ritzau Scanpix

Jakobsen overlevede, og Groenewegen fik ni måneders karantæne. Begge vendte tilbage i sidste sæson, hvor de hver især formåede at tage sejre.

Groenewegen faktisk i Danmark, da han vandt 1. etape i Danmark Rundt og tog førertrøjen.

Nu får danske cykelentusiaster altså igen den hurtige herre at se. I et interview med Wielerflits bekræfter han nemlig, at han skal køre sommerens Tour de France for sit nye hold, Bike Exchange-Jayco.

- Jeg elsker Touren, og jeg er meget glad for, at jeg kan vende tilbage til løbet igen i år.

- Jeg har haft mine største sejre i Touren. Som sprinter vil man slå til på den store scene. Min største udfordring er at komme til at kæmpe med om etapesejre igen, siger Groenewegen.

Han har tidligere sejret på den fornemmeste sprinter-scene i verden: Champs-Élysées. Det skete i 2017, og han fulgte op året efter med to etapesejre og i 2019, hvor det blev til en enkelt.

2020 blev smadret af det forfærdelige styrt og karantæner, og han var ikke i nærheden af Jumbo-Vismas Tour-hold sidste år, hvor alt gjaldt Primoz Roglic - og Jonas Vingegaard.

På det australske Bike Exchange-hold med danske Christopher Juul Jensen får han nu et mandskab, der ubetinget bakker ham op i jagten på flere sejre.

- De vil gøre alt, de kan for at støtte mig i massespurterne - de har de dedikeret sig fuldstændig til.

- De viser mig meget tillid, og det føles godt. Det føles også forfriskende at arbejde med en ny træner - med nye ideer.

Dylan Groenewegen brød gennem lydmuren i 2017, da han vandt sprinternes kongeetape på Champs-Élysées. Foto: Pascal Rossignol/Reuters/Ritzau Scanpix

Groenewegen afslørede sidste år, at han i tiden efter styrtet i Polen gennemgik en tid med dødstrusler mod ham selv og familien

Ydermere lagde han sig igen ud med Fabio Jakobsen, da han fik afsløret nogle private detaljer om et forsonende møde.

Dylan Groenewegen åbner sæsonen med etapeløbet Saudi Tour.