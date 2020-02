Skandale-skotte spøger i Danmark: - Dybt alvorligt

Danmarks Cykle Union dykker nu ned i de gamle anklager mod den skotske massør og altmuligmand Angus Fraser, efter han sidste weekend var i funktion som akkrediteret soignør for en række udenlandske ryttere ved tredagesløbet i Ballerup Super Arena.

Skotten er ad flere omgange blevet anklaget for at have dopet cykelryttere.

Senest i 90’erne hvor det amerikanske cykelforbund gav en erstatning på 250.000 dollars til to amerikanske ungdomsryttere ved navn Greg Strock og Erich Kaiter, der anklagede blandt andre Angus Fraser for at have injiceret kortison og steroider samt givet dem amfetamin uden deres vidende.

Skotten var i en periode tilknyttet det danske banelandshold, men blev i midten af 90’erne bandlyst fra dansk cykling af den tidligere DCU-formand Peder Pedersen som et resultat af andre doping-anklager.

Undersøger sagen

Morten Anderson, der er kommunikationschef i Danmarks Cykle Union oplyser, at unionen ikke har kendskab til domme eller udelukkelser af Angus Fraser i de officielle lister fra det internationale cykelforbund UCI og anti-doping organisationen WADA, som forbundet skal forholde sig til.

Han understreger dog, at cykelunionen finder Ekstra Bladets oplysninger meget bekymrende og tager anklagerne meget seriøst.

- Vi tager enhver mistanke om dopingforbindelser dybt alvorligt, og vi er selvfølgelig nødt til at undersøge de her oplysninger yderligere.

- Vi opfordrer alle, der har viden om mistænkelige forhold, til at indberette det til os eller dopingmyndighederne, siger Morten Anderson.

Morten Anderson kan ikke forholde sig til den tidligere og nu afdøde formands udtalelse i pressen for knap 20 år siden, men han bekræfter, at Angus Fraser ikke har været en del af Danmarks Cykle Union siden dengang.

Dårligt ry

Angus Frasers tilstedeværelse ved tredagesløbet sidste weekend fik flere i miljøet omkring dansk banecykling til at rynke på næsen.

- Det er klart, at med en baggrund, som han har, tænker man sit, og jeg vil ikke have noget med ham at gøre, siger en dansk rytter, der deltog i tredagesløbet sidste weekend til Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Angus Fraser en tilbagevendende skikkelse ved seksdagesløb rundt om i Europa, hvor han følger løbene i sin autocamper.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar Angus Fraser, der i dag også går under navnet Kris Tolmie, ad flere kanaler.

Angus Fraser har tidligere afvist at udtale sig om dopinganklagerne og medvirkede senest i et interview for fire år siden som Kris Tolmie.