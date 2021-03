Skibby bryder tabu: Hans livs mørkeste hemmelighed

Jesper Skibby erkender i sin nye bog 'Engang var jeg Jesper Skibby', at han i en stor identitetskrise efter karrierestoppet forsøgte at tage sit eget liv

De fleste kender Jesper Skibby som 'en glad dreng'.

Altid med et smil på læben og en kæk bemærkning til kameraet.

De færreste ved til gengæld, at vi kunne have mistet det smil et par gange.