Skidt for Vingegaard: Fædre cykler dårligere

Jonas Vingegaard er et familiemenneske - det lægger han ikke skjul på.

Det blev også tydeliggjort på etapen til Puy de Dôme inden hviledagen, hvor hustruen Trine og datteren Frida kom på besøg.

- Lige så snart jeg så dem, glemte jeg alt om dagens cykelløb, sagde Vingegaard til Ekstra Bladet der - og så brugte han ellers hviledagen på at være mere sammen med familien.

Hyggeligt - men måske også skidt for præstationerne. For al forskning peger på, at det isoleret set ikke er gavnligt for en elitesportsudøver at blive familiefar.

- Der er solid evidens for, at testosteronniveauet falder, når mænd bliver fædre. Op til 25 procent.

- Og jo længere tid mænd opholder sig med børnene, jo lavere ser niveauet ud til at være, siger Hans Søndergaard, der er Cand.scient. i human fysiologi og har forsket i netop dette emne.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Tariq Mikkel Khan

Meget potent

Han har ingen tal for Vingegaard og udtaler sig derfor generelt. Men der er det også mejslet i granit, at netop testosteron er en af de vigtigste naturlige byggesten til at skabe en idrætsmand, der kan begå sig i udholdenheds-sportsgrene.

- Testosteron øger muskelmasse og muskelstyrke. Det øger også antallet af røde blodceller. Det øger smertetærsklen, det øger risikovilligheden, og det gavner restitutionen.

- Det er derfor, at det tidligere var et af de hormoner, der blev taget meget af cykelryttere. Det er stærkere end epo til at danne røde blodceller, som er afgørende for den maksimale iltoptagelse - og dermed for hvor hårdt arbejde, man kan udføre over længere tid, forklarer han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

Positivt også

Oversat til cykelsporten er det altså ikke en fordel at blive far, ligesom det heller ikke er en fordel at omgive sig med sine børn og sine kære.

Der er endnu ikke lavet forsøg omkring 'mikro-effekter', altså om familiens nærvær under en sportsbegivenhed kan sænke en udøvers testosteron-niveau netop der - ligesom der heller ikke er lavet forsøg med fokus på, om der kan være gavnlige effekter. Altså om de positive aspekter og den glæde, Jonas Vingegaard får ud af at have familien på besøg, kan opveje den fysiologiske ulempe. Men Hans Søndergaard kan ikke afvise det.

- Man kan se, at kortisol – altså stresshormoner – falder hos fædre. Det er et positivt træk, for det er mental muskelmasse.

- Der er ingen tvivl om, at for visse sportsudøvere kan det skabe et andet fokus. Derfor er det hele tiden en balance, siger Hans Søndergaard.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

Hjernen er påvirkelig

En anden ting, der endnu ikke er undersøgt, er, om en far, der allerede har fået sænket sit testosteron-niveau, kan få det pumpet midlertidigt op ved at isolere sig i et holdmiljø, hvor testosteronen pumper rundt.

- Hjernen er påvirkelig fra dag til dag, men det er ikke undersøgt.

- Vingegaard træder stadig syv watt pr. kg, så den vej rundt fejler det ikke noget. Spørgsmålet er blot, om han kunne blive en procent bedre.

Trine og Frida følger i øvrigt med Jumbo-Visma hele vejen til Paris.