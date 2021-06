Skidt Tour-optakt for Mads Pedersen

Mads Pedersen kommer ikke til at fuldføre cykelløbet Critérium du Dauphiné i år.

Den tidligere verdensmester er udgået efter et styrt tidligt på tirsdagens 3. etape.

Det oplyser cykelholdet Trek, Pedersens arbejdsgiver, i et opslag på Twitter.

- Han var hurtigt tilbage på benene efter styrtet, men det blev besluttet, at han ikke skulle køre videre. Det er alt, vi ved lige nu, og vi vil komme med en opdatering, når vi ved mere, skriver Trek.

Billedet her er fra tirsdagens etape i Critérium du Dauphiné. Til højre ses styrtet, der sendte Mads Pedersen ud. Foto: Alain Jocard/Ritzau Scanpix

25-årige Mads Pedersen vandt i februar det belgiske endagsløb Kuurne-Bruxelles-Kuurne, men kom ikke i spil til sejren i flere af de øvrige løb, han på forhånd havde udset sig.

I forrige uge var han tilbage i feltet i det spanske løb Ruta Del Sol, hvor tredjepladsen på 4. etape var bedste resultat.

På de to første etaper af Critérium du Dauphiné sluttede Mads Pedersen et stykke efter de første.

Da Trek i januar offentliggjorde planen for Mads Pedersens sæson, meddelte holdet, at danskeren var udset til at køre sommerens Tour de France, som han også deltog i sidste år.

Cykelrytteren fra Tølløse har hentet 16 sejre som professionel. Den mest bemærkelsesværdige tog han i 2019, hvor han vandt VM i linjeløb i England.