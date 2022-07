Skiller sig ud: - De er en tand skarpere

ALPE D’HUEZ (EKSTRA BLADET): Djævlen ligger i detaljen.

I cykelsport – og i sport generelt - er det ofte de små procenter, der afgør det hele. Derfor er der ikke meget, der bliver overladt til tilfældighederne.

I hvert fald ikke hos Jonas Vingegaards mandskab, Jumbo-Visma.

Et godt eksempel på det finder man forud for 11. etape af årets Tour de France, der som bekendt endte i kæmpe dansk ekstase med Vingegaards etapesejr og gule førertrøje på toppen af Col du Granon.

For midt i den bagende sol i startbyen Albertville var der ét hold, der skilte sig ud, da det ene rytter efter den steg på cyklen fra holdbusserne og op til indskrivningen. Den rutine, som rytterne skal igennem hver eneste morgen forud for etapestart.

For mens de resterende 21 hold cyklede stille og roligt forbi i deres vanlige trikot og tog sig god tid til de ventende journalister, var samtlige Jumbo-Visma-ryttere iført en særlig kølevest.

Både før og efter etaper kan man ofte se Jonas Vingegaard iført en særlig kølevest. Foto: Claus Bonnerup

På den måde kunne de holde sig kølige på trods af de franske temperaturer, der allerede fra tidlig morgen ligger på omkring 30 grader i disse dage.

Og det er på ingen tilfældigt, at det netop er Jumbo-Visma, der tager den særlige metode i brug, fortæller Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

- Det er ret symptomatisk. Jumbo-Visma er måske det mest strømlinede hold overhovedet, og hvis der er noget, der virker for én rytter, så gør alle det. Alle mand er vigtige hos dem, forklarer han.

Han drager en direkte parallel til Tadej Pogacars UAE Emirates-hold, der omvendt ikke ser ud til at have lige så godt styr på detaljerne.

- Jeg spottede, at der var forskellige type fælge på Pogacars reservecykel kontra den, han bruger normalt. Altså hvorfor det? Hvis de har fundet frem til det bedste setup, så skal reservecyklen vel også have det. Det ville ikke ske på Jumbo-Visma. De er bare en tand skarpere.

Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen. Foto: Claus Bonnerup

Allerede tirsdag, hvor temperaturerne for alvor begyndte at få Tour de France-feltet til et svede, meddelte Jumbo-Visma, at alle interviews ved start fremover ville foregå foran holdbussen på grund af de høje temperaturer.

På den måde undgik de at stå i den klassiske mixed zone tæt på indskrivningen, hvor solen som regel har det med at skinne noget så kraftigt.

Det blev dog senere trukket tilbage, da arrangørerne af Tour de France, ASO, oplyste, at holdenes paddock ville blive lukket helt ned for journalister som konsekvens af den stigende coronasmitte i feltet.

Af samme årsag sørger Jonas Vingegaard og resten af Jumbo-Visma-rytterne nu for at holde interviewene så korte som muligt, da de ikke vil stå for længe i solen før start – også selvom de har en vest proppet med is på kroppen.

Med andre ord er det et stjernespækket mandskab, der skruer på alle tænkelige knapper for at optimere.

Indtil videre ser det ud til at give pote.

Jonas Vingegaard fører årets Tour de France. Han har et forspring på 2 minutter og 16 sekunder til Romain Bardet på andenpladsen.

