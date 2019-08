Skilt midt under stort løb: - Ufatteligt

Det kan godt være, Jakob Fuglsang synes, de nyligt overståede strabadser i Frankrig endte som en ægte ’Lorte-Tour’.

Men så skulle han tage en snak med Davide Cimolai og høre, hvordan den 29-årige italiener havde det under sin Giro d’Italia. Han blev forladt af sin kone midt under løbet!

De var ellers blevet gift seks måneder tidligere og havde forinden været kæreste i seks år, hvoraf de boede sammen i fem-et-halvt år. Men på vej ud af døren med kurs mod Giro’en fik han den lammende besked, at hun – Greta Rover – havde brug for en tænkepause.

Han gik i chok!

- Seks måneder efter vores bryllup fortæller hun, at hun ønsker at være alene, at hun har brug for tid og plads til at forstå sine følelser for mig, siger han til Gazzetta dello Sport.

Men det skulle blive værre!

På løbets anden hviledag modtog han et opkald fra konen, der kynisk meddelte, at hun ønskede at bryde forholdet.

- Det var den værste dag i mit liv. Jeg blev gift i oktober og var meget forelsket. At få besked om, at den kvinde, du elsker, har tabt sit hjerte til sin nye arbejdsgiver, en stor entreprenør, hun arbejdede for som personlig assistent… Det er vanvid og ufatteligt.

Davide Cimolai på vej ned ad Col du Tourmalet under Tour'en i 2015. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Hun kendte mit arbejde og de afsavn, det indebærer. Hun led under mit fravær, men hun var vant til, at jeg var langt væk. Der var diskussioner i fortiden, men vi har altid overvundet problemerne sammen. Jeg var overbevist om, vi også ville gøre det denne gang. Men så…

Davide Cimolai kæmpede sig gennem løbet og sluttede i tårer. Han indrømmer, det var hårdt.

- Da vi ankom til Verona, bar det frugt, fordi jeg fik en ny kontrakt med Israel Cycling Academy. Timerne på cyklen var de mindst anstrengende, men når du kører hele den sidste uge af Giro d’Italia og kun kan sove tre timer om natten, siger det sig selv, det ikke er specielt sundt.

Davide Cimolai fuldførte løbet som nummer 130 og har tidligere kørte Tour de France fem gange.

