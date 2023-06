Skjelmose efter ny førertrøje: Der er én dårlig ting ved den

Mattias Skjelmose er glad for at have tilbageerobret førertrøjen i Schweiz Rundt - men han kan finde en enkelt dårlig ting ved den

Den gule førertrøje i Schweiz Rundt er tilbage på skuldrene af Mattias Skjelmose. Det kom den, efter en dags pause, hvor han hjertens gerne ville give den videre til Felix Gall.

Men nu, hvor den er tilbageerobret, er han glad nok for den,

- Jeg er glad for at få den tilbage. Det eneste dårlige ved at have den er, at jeg skal have den på enkeltstarten. Men det må jeg tage med. Forhåbentlig betyder det ikke for meget, siger Skjelmose.

Og det kan være en ulempe at skulle køre søndagens formentlig afgørende enkeltstart i en speedsuit, der ikke er ens egen. Skjelmoses holdkammerat Mads Pedersen har flere gange appelleret til, at man kan køre i sin egen dragt for ikke at miste den fordel, holdets egne fantomdragter som regel giver.

for at komme til søndagens enkeltstart i førertrøjen, skal Skjelmose lige kunne holde den på fredagens og lørdagens etaper, der byder på kuperet terræn, men formentlig ikke noget, der kan rykke alvorligt ved det forspring på 46 sekunder, han har til den formodede største konkurrent, Remco Evenepoel.

- Jeg har brug for det. Jeg tror stadig ikke, at det er nok. Men jeg gør mit bedste og ser, hvad det rækker til, siger Skjelmose.

Han havde lagt en plan inden etapen - men den gik slet ikke, som han havde håbet.

- Jeg havde planlagt at angribe med tre km tilbage. Måske ikke køre fra Felix, men i det mindste vinde nogle sekunder på Remco.

- Men jeg angreb ikke - jeg forsvarede mig. Der var kun en rytter, der vandt tid på os, og jeg tog sekunder på Remco. Så dagen blev en succes alligevel.