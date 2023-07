Skjelmose fik talt ud: - Det må I spørge Wout om

Mattias Skjelmose var på en særlig mission under 11. etape.

Den danske rytter fra Lidl-Trek ønskede at få talt ud med Wout van Aert (Jumbo-Visma), efter at Tour-debutanten var havnet i massiv modvind som følge af en kommentar forud for tirsdagens etape.

Her fik Skjelmose sagt, at han havde hørt rygter om, at den belgiske superstjerne var på vej til at forlade Touren.

Det hele beroede imidlertid på en misforståelse, og derfor har Skjelmose lagt sig fladt ned og beklaget sin bemærkning.

Skjelmose har sagt undskyld til den belgiske superstjerne Wout van Aert. Foto: Christophe Petit Tesson/Ritzau Scanpix

Tilfreds med samtalen

Derfor havde danskeren en undskyldning med i bagagen, da han onsdag forlod startområdet i Clermont-Ferrand.

Og den blev afleveret til Wout van Aert ude på ruten. Det kunne en fåmælt Skjelmose fortælle Ekstra Bladet efter etapen.

- Jeg ved, at du gerne ville snakke med Wout på etapen. Fik I talt derude?

- Ja, det gjorde vi.

- Kan du løfte noget af sløret for, hvad I snakkede om?

- Det må I spørge Wout om.

- Var du tilfreds med samtalen?

- Det var jeg.

- Kan du sige, om han godtog din undskyldning?

- Ja, det gjorde han.

- Det er vel rart for dig at få sat punktum for den her sag?

- Ja, meget.

Der var trods alt smil på læberne hos Mattias Skjelmose efter onsdagens etape. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mod på mere

Skjelmose havde til gengæld mere at berette, når det gjaldt torsdagens 12. etape, hvor muligheden for en etapesejr igen kan byde sig for danskeren.

Han har fået mod på mere, efter at han ramte udbruddet på tirsdagens etape og sluttede som nummer syv.

- Vi skal i hvert fald prøve. Jeg er næsten sikker på, at det bliver et udbrud. Der er tre rigtig hårde alpeetaper bagefter, så jeg tænker, at klassementsfolkene vil have en lille pause, siger Skjelmose.

Selvom danskeren ikke kom i mål med frontgruppen på etapen, da han blev sat fra udbruddet, har tirsdagens præstation gjort ham mere fortrøstningsfuld i forhold til, at en etapesejr er mulig i dette års Tour.

- Ja, det synes jeg. Det var måske ikke det allerbedste terræn for mig, vi var ude i, men det undskylder selvfølgelig ikke, at jeg blev sat, forklarer han.