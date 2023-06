Skjelmose holder førertrøjen efter belgisk sejr

Det blev en anderledes og speciel 7. etape af Schweiz Rundt, som var præget af Gino Mäders dødsfald.

Den 23-årige belgiske cykelstjerne Remco Evenepoel vandt lørdagens etape efter fornem solokørsel på den afsluttende del af etapen.

På vejen ind til målstregen viste Evenepoel respekt over for Gino Mäder, der døde efter et styrt på en nedkørsel på torsdagens etape.

Evenepoel placerede sin ene hånd på sit hjerte, mens han pegede op i himlen med den anden hånd.

Evenepoel blev på de sidste kilometer jagtet af en forfølgergruppe, hvor blandt andre danskerne Mikkel Honoré og Kasper Asgreen var med. Asgreen er holdkammerat med Evenepoel og skulle bare sidde med.

Forfølgerne var dog ikke i stand til at indhente Evenepoel, der tog sejren i overlegen stil.

Mattias Skjelmose fra Trek-holdet fører stadig i den samlede stilling.

Annonce:

Danskeren har et forspring på otte sekunder til nærmeste rival og er 46 sekunder foran Evenepoel inden søndagens sidste etape, der er en enkeltstart.

Generelt var lørdagens etape speciel, også fordi den var blevet ændret som følge af Gino Mäders tragiske dødsfald.

De enkelte rytteres tid til klassementet blev taget omkring 25 kilometer fra mål, mens etapevinderen fortsat blev fundet ved målstregen i Weinfelden.

Inden lørdagens etapestart havde Gino Mäders hold, Bahrain Victorious, valgt at trække sig fra løbet efter at have kørt den korte mindeetape fredag.

Dermed udgik danske Johan Price-Pejtersen også af løbet, da han var holdkammerat med Gino Mäder hos Bahrain Victorious.

Også det schweiziske Tudor-hold og Intermarché-holdet trak sig fra løbet. Den danske mester Alexander Kamp fra Tudor kom derfor heller ikke til start lørdag.

Søndag afsluttes Schweiz Rundt med enkeltstart, som skal køres som planlagt.