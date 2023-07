Skjelmose lægger sig fladt ned: - Det skulle ikke have været ude

Det vakte tirsdag opsigt, da Mattias Skjelmose fortalte til TV 2, at han havde hørt rygter om, at Wout van Aert ville forlade Tour de France, da hans kone er højgravid.

Efterfølgende afviste van Aert, at han skulle nogen steder. Han gjorde det samtidig klart, at han ville hive fat i Skjelmose for at høre, hvor han havde rygtet fra.

Inden onsdagens etape fortæller Skjelmose, at han har været i kontakt med den belgiske Jumbo-Visma-stjerne.

- Det har ikke været sjovt, fordi der var overhovedet ingen dårlige intentioner med det. Jeg har også undskyldt til Wout. Jeg er ked af at have sagt det. Det skulle ikke have været ude, siger Skjelmose og forklarer, at de har talt sammen over WhatsApp.

- Jeg føler, at han var irriteret, og det forstår jeg også hundrede procent godt. Det var noget, der ikke skulle have været ude. Jeg blev spurgt til Jumbos taktik og forklarede, at jeg troede, at de ville have Wout i udbrud, fordi jeg troede, han ville tage hjem. Det var mere for at argumentere, hvorfor jeg sagde, han skulle i udbrud.

Van Aert var meget overrasket over, hvad Skjelmose havde fortalt. Foto: Tariq Mikkel Khan

Alt er godt

Wout van Aert har onsdag forklaret, at han ikke anede, hvad Matias Skjelmose havde sagt inden etapen.

- Jeg anede ikke, hvad der foregik. Grischa Niermann (Jumbo Visma-sportdirektør, red.) fortalte mig i radioen i finalen, at jeg skulle være forberedt på spørgsmål om det.



- Jeg har skrevet med Mattias, og han undskyldte og havde det skidt med det. Lad os komme videre i dag, og jeg er stadig i Touren. Historier som denne kan jo ske, siger Wout van Aert.



Så alt er godt mellem jer?



- Ja. Jeg kender ham ikke personligt, vi har aldrig talt sammen, så det gjorde det endnu mere underligt.

Andre havde også hørt det

Rygtet om van Aert havde Skjelmoses chef hørt for flere dage siden.



- Jeg hørte rygtet for seks dage siden, at Wout ville tage af sted tirsdag aften 11. juli, siger Lidl-Treks sportsdirektør Steven de Jongh til Het Laatste Nieuws ifølge In de Leiderstrui.



- Vi er ikke de eneste, der har hørt dette rygte. Da tirsdag var en dag, hvor et udbrud kunne holde hjem, og fordi jeg havde mistanke om, at Wout ville gå all-in på sin sidste dag i Touren for at komme med i udbrud, syntes jeg, det var værd at nævne for vores ryttere. De må hellere ikke miste Wouts hjul af syne.