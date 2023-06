Skjelmose mister førertrøjen: - Tæt på perfekt

Felix Gall (AG2R) vandt onsdag 4. etape af Schweiz Rundt efter et flot soloridt op ad sidste stigning.

Dermed overtog Gall også akkurat førertrøjen fra danske Mattias Skjelmose (Trek).

Sejren var 25-årige Galls første som professionel, og han har nu bare to sekunder ned til Skjelmose, der blev nummer tre på etapen, i klassementet.

Ifølge den 22-årige dansker var det dog en meget succesfuld etape for ham selv og holdet.

- Jeg ville gerne tabe trøjen, så det er tæt på en perfekt situation for os. For vi har ikke holdet til at føre, det viste etapen i dag, siger Skjelmose til TV 2 Sport X.

Skjelmose udtrykker samtidig håb om, at han kan tage trøjen tilbage fra Gall. Især på enkeltstarten på sidste etape er der ifølge danskeren muligheder.

Ud over Gall tabte Skjelmose også lidt sekunder til Remco Evenepoel (Quick-Step), der blev toer på etapen og er treer sammenlagt, men ellers tog han tid på sine andre konkurrenter.

Juan Ayuso (UAE) og Magnus Sheffield (Ineos) tabte mest tid, men er stadig begge med i top-10, hvor de første ni ryttere ligger inden for 1 minut og 33 sekunder.

Felix Gall (bagerst) tog førertrøjen fra Mattias Skjelmose (midterst). Foto: Gian Ehrenzeller/Ritzau Scanpix

Et udbrud fik fra omkring 50 kilometer på etapen lov at suse afsted og opbygge et forspring på næsten tre minutter, inden feltet begyndte at trække dem stille og roligt ind.

En del af dem nåede dog over etapens første to stigninger, inden de blev kørt ind, men på vej op ad sidste stigning, Dorben, lakkede det mod enden for dem alle.

Flere fra feltet forsøgte sig tidligt på stigningen med angreb, og Felix Gall var succesfuld. Østrigeren havde glimrende ben, drønede forbi udbryderne og alene i front med omkring et minut ned til Skjelmose og favoritgruppen.

Det var også afstanden i klassementet, så Skjelmose og de øvrige favoritter indledte en behersket jagt på 25-årige Gall, der holdt tiden nogenlunde i ro.

Tempoet bragte flere ryttere i problemer, og blandt andre verdensmester og favorit i løbet Remco Evenepoel led og måtte slippe i perioder, inden han fik kæmpet sig tilbage.

Skjelmose gik selv frem og trak i slutfasen, da Romain Bardet (DSM) et par gange forsøgte sig med angreb for at tage tid, og derfor var favoritgruppen også nogenlunde samlet, da de spurtede om andenpladsen et minuts tid efter Gall.

Fredag venter endnu tre stigninger på en bjergrig 5. etape.