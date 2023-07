Skjelmose sat skakmat: - En lortesituation

Mattias Skjelmose forsøgte og forsøgte, men Lidl-Trek-rytteren fik aldrig for alvor lov at slippe ordentligt væk i et udbrud, da der opstod interessekonflikter på 12. etape

- Rigtig hård!

Så kontant opsummerer Mattias Skjelmose den hæsblæsende indledning på 12. etape, hvor der blev angrebet på kryds og tværs i den første halvanden time.

- Det er den korte, den rigtige og lange beskrivelse. Der er ikke så meget mere at sige, end at den var hård, forklarer Skjelmose.

Han var selv med til at gøre cykelløbet eksplosivt. Den 22-årige dansker var i offensiven gang på gang i bestræbelserne på at komme i udbrud, og han var langtfra alene.

Både lykkeriddere og klassementsfolk prøvede at slå hullet i begyndelsen af etapen, og de mange dagsordner endte med at lukke ned for Skjelmoses muligheder.

Sådan vurderer han i hvert fald selv oplevelsen foran den danske presse i målbyen Belleville-en-Beaujolais.

- Jeg tror, at der især i dag (torsdag, red.) var mange af de klassementsryttere, som ligger mellem nummer 15 og 7-8-stykker, der også vil i udbrud. Og det er ikke altid, at topholdene lige vil have det. Så kommer der lidt en interessekonflikt, og det går desværre ud over os, der bare vil i udbrud normalt, siger Skjelmose.

Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) og Wilco Kelderman (Jumbo-Visma) fik et lille hul til feltet, men duoen blev siden halet ind igen. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Taktisk spil

Tour-debutanten troede kortvarigt, at missionen om at komme afsted var fuldført, men selvom hullet blev slået, var det en stakket frist.

- Der er et tidspunkt, da jeg får hul med Wilco Kelderman (Jumbo-Visma, red.), hvor jeg egentlig troede, vi skulle afsted. Men hvis Jumbo-Visma har en med, skal UAE også have en med. Ellers vil de føre, og så bliver det en lortesituation. Det er bare irriterende, siger Skjelmose.

Fredag er der langt hårdere bjerge på menuen, men dette års vinder af Schweiz Rundt har ikke i sinde at lancere sig selv på 13. etape.

Skjelmose tager den i stedet med ro på finalestigningen Grand Colombier, for der er en ny mission i horisonten på søndag.

Det lader han forstå med en afsluttende bemærkning, der nærmest er lige så kort som den indledende.

- Jeg skal spare mig til Morzine-etapen.