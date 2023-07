Skjelmose utilfreds med straf

Mattias Skjelmose blev nummer seks på søndagens etape, men blev efterfølgende deklasseret til 23. pladsen, fordi han ikke holdt sin linje i spurten.

Den beslutning er den 22-årige dansker dog langt fra enig i.

Det fortæller han til Ekstra Bladet før mandagens etape.

- Jeg er ikke enig i beslutningen, men det er desværre ikke mig, der tager den. Jeg håber bare, at de håndhæver det her hele vejen, så jeg glæder mig til at se efter spurten i dag, for så burde der nok være ti, som bliver deklasseret, siger Skjelmose til Ekstra Bladet.

Hvordan oplever du spurten?

- Jeg synes ikke, at jeg gør noget forkert. Jeg havde ingen idé om, at Rodriguez var der, og jeg skal udenom en mand foran. Hvis man ikke kan gøre det mere, synes jeg, at det er svært at spurte, siger Skjelmose.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Kampen mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar er allerede i fuld gang, og Skjelmose bemærker en forandret Jonas Vingegaard i forhold til sidste år.

- Den er intens. Jeg synes, at Tadej er meget rolig, som han plejer at være. Jeg kørte ikke Touren sidste år, men jeg synes, at Jonas virker en lille smule mere aggressiv og er klar til at skubbe lidt og tage nogle chancer. Jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt, men jeg tror, at han i hvert fald har ændret sig en lille smule.

3. etape er netop skudt i gang, og alt tyder på, at det bliver en sprinteretape.

Her skal Skjelmoses danske holdkammerat Mads Pedersen forsøge at tage sin anden etapesejr i Tour de France-regi.