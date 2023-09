Skjelmose vinder stor sejr

Danske Mattias Skjelmose har søndag vundet karrierens niende sejr som professionel, da han vandt en suveræn solosejr i det amerikanske endagsløb Maryland Cycling Classic, der er et 1. Pro-løb, som rangerer lige under de allerstørste løb på World Touren.

Skjelmose var en af dagens udbrydere, der brugte løbets mange bakker til at køre væk fra feltet. Her havde han selskab af flere prominente navne, men ingen af dem kunne svare igen, da Lidl-Trek-rytteren besluttede sig for at tage sejren i egen hånd.

På de sidste omgange i Baltimore var det ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt Skjelmose ville vinde, men om hvor stor sejren ville blive, da forfølgerne slet ikke kunne følge med.

Sejren, der blev på 2.20 minutter, var et produkt af en stor holdindsats fra Lidl-Treks side. I en fem mand stor gruppe angreb nemlig først Skjelmoses holdkammerat Toms Skujins med 68 km til mål.

Dermed kunne Skjelmose tage det roligt i gruppen, mens Neilson Powless (EF Education-Easypost), Hugo Houle (Israel-Premiertech) og Lucas Hamilton (Jayco-Alula) måtte slide for at hale letten ind.

Det lykkedes efter en jagt på 40 km, hvor Skjelmose først forsøgte at køre alene op til Skujins, men trak de øvrige med. Da der var samling, kørte den 22-årige dansker uimodståeligt væk.

Indsatsen havde dog kostet Skujins mange kræfter, og han måtte slippe de tre andre på vej mod målstregen og nøjes med en femteplads.

I sprinten om andenpladsen var Powless stærkest, mens Houle tog sig af tredjepladsen.