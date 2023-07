Skjelmoses tatovering: En hyldest til mor

Bjørne på brystet og DNA på armen. Hør her den danske cykelrytter Mattias Skjelmose forklare sine tatoveringer

Den kropslige udsmykning betyder meget for Mattias Skjelmose. Hans tatoveringer er både en hyldest til moderskabet og til det nære venskab

Har bærer dem med stolthed: tatoveringerne.

Hver og en betyder de noget, sådan som de i flæng præger 22-årige Mattias Skjelmoses krop.

Den Tour-aktuelle cykelstjerne har adskillige på sin ellers spinkle overkrop. Så det er ikke kun cyklen, den talentfulde rytter udtrykker sig igennem.

Hyldest til moderen

Den største og mest omfangsrige pryder hans bryst. Her trækker Mattias Skjelmose på temaer fra dyreriget for at hylde sin mor.

- Det er en bjørnemor og en bjørneunge. Det skal ligesom symbolisere mig og min mor. Hvor jeg er ungen, og hvor bjørnemoren brøler og er i gang med at beskytte sin unge.

- Det er et symbol på, at min mor altid har været der for mig og altid beskytter mig.

Mattias Skjelmose viste lidt af tatoveringen på brystet under Schweiz Rundt. Foto: Tim de Waele/Getty Images

Hvorfor fik du lavet den?

- Jeg synes først og fremmest, den er flot, og så ville jeg gerne lave noget for min mor.

Mattias Skjelmoses mor kæmper til daglig med en sjælden nervesygdom, som hun ofte trodser for at kunne støtte sin søn.

Vennetatovering

Ud over sin morhyldest bærer Mattias Skjelmose også på en vennetatovering på sin ene arm.

Den har han fået lavet sammen med sin gode ven og træningskammerat Matias Gunnar Malmberg. Begge er fra København, og begge er cykelryttere, så det er blevet til mange timer i hinandens selskab.

- Jeg har en med 'Gunnar'. Den er lavet sammen med Mattias Malmberg. Han har 'Skjel' stående tilsvarende.

Du kan høre Mattias Skjelmose fortæller mere om sine tatoveringer i videoen øverst i artiklen.