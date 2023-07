Cykling ... 14. jul. 2023 kl. 11:14 Gem artikel Gemt artikel

Skjelmoses vilde opvækst: - Han lignede Anders And i cykeluniform

Det er langt fra tilfældigt, at Mattias Skjelmose er nået frem til toppen af cyklingen. Allerede som teenager stod han op om natten med sin stedfar for at lave styrketræning