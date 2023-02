Skød ministers kat: Nu får cykelrytter bøde

Den italienske cykelrytter Antonio Tiberi har skudt en kat med en luftriffel, og det koster ham en bøde på 4000 euro svarende til knap 30.000 kroner.

Desuden er han af sit hold, Trek, blevet suspenderet i 20 dage, hvor han ikke får løn, oplyser Trek i en pressemeddelelse på Twitter tirsdag.

Katten tilhørte Federico Pedini Amati, der er turistminister i San Marino. Han vil nu have Antonio Tiberi, der er holdkammerat med blandt andre Mads Pedersen hos Trek, smidt ud af det lille land, der er omsluttet af Italien.

Det skriver det italienske medie Corriere della Serra.

Antonio Tiberi har erkendt, at han i juni sidste år skød katten, da han testede sin nye riffel ved at skyde ud af et vindue i sin lejlighed. Men det kom som en overraskelse for ham, at katten døde.

Det fortalte han ifølge Corriere della Serra, da han blev afhørt ved retten i november.

Annonce:

- Min intention var ganske enkelt at teste våbnets skydeevne, så jeg sigtede efter et parkeringsskilt, sagde Tiberi ifølge Corriere della Serra.

- Jeg erkender også, at jeg prøvede at skyde en kat, hvilket var dumt og hensynsløst. Og til min overraskelse ramte jeg den rent faktisk. Jeg havde ingen intention om at dræbe et dyr. Faktisk var jeg overbevist om, at våbnet ikke var dødbringende, siger Tiberi.

Antonio Tiberi har bosat sig i San Marino, ligesom flere andre professionelle sportsudøvere har gjort, fordi der er skattemæssige fordele ved at bo i det lille land.

Men hvis det står til Federico Pedini Amati, som har mistet sin kat, så skal den italienske cykelrytter ikke have lov at bo i San Marino længere.

- Man kan ikke dræbe et kæledyr og slippe med en bøde på 4000 euro. Jeg sætter pris på, at knægten erkendte, men når det er sagt, så har vi ikke behov for at have den slags mennesker boende, siger han ifølge Corriere della Serra.

Annonce:

Antonio Tiberi havde ifølge det italienske medie købt sin luftriffel, en uge før han skød katten. Riflen er for længst konfiskeret.

Den 21-årige cykelrytter vandt i 2019 verdensmesterskabet i enkeltstart for juniorer. Året efter kom han på kontrakt hos Trek, hvor han sidste år blandt andet kørte Vuelta a España med Mads Pedersen.

Trek udviste tirsdag konsekvens ved at suspendere Tiberi, så han nu misser løbene Trofeo Laigueglia, Tirreno-Adriatico og Milano-Torino.

- Trek støtter dommen og fordømmer på det stærkeste den kritisable handling, som er et klart brud på holdets etiske retningslinjer, lyder det fra holdet.

Holdet tilføjer, at det vil arbejde tæt sammen med Tiberi for at sikre, at han tager nødvendige skridt hen i mod at blive et bedre menneske.