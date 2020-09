Skrækbilleder: Verdensmester i grusom ulykke

Chloé Dygert formåede ikke at forsvare sin VM-titel i enkeltstart, da amerikaneren styrtede ud over et autoværn på en nedkørsel

Advarsel: Stærke billeder længere nede i artiklen

Chloé Dygert havde torsdag kurs mod et suverænt titelforsvar under VM i enkeltstart, men amerikaneren nåede aldrig ind til målstregen..

Den 23-årige specialist i disciplinen forulykkede efter små 25 kilometer, da hun på dramatisk vis mistede kontrollen over sin cykel under en nedkørsel.

I et højresving gik det galt, og Dygert torpederede ind i autoværnet for efterfølgende at flyve ud over kanten.

På det tidspunkt havde hun ellers givet sig selv et komfortabelt forspring til konkurrenterne ved første mellemtid. Men få minutter senere sendte hun både forspring og sig selv over styr.

Det sidste faktum var selvsagt det værste.

Lægehjælpen ankom hurtigt til den tilskadekomne rytter, der var hårdt medtaget. Særligt venstre knæ er voldsomt tilredt. Det viser billeder, der er taget kort efter, at ulykken indtraf.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Marco/Bertorello/Ritzau Scanpix

Foto: Marco/Bertorello/Ritzau Scanpix

Foto: Marco/Bertorello/Ritzau Scanpix

Fra officiel side meddelte det amerikanske forbund hurtigt, at Dygert er ved bevidsthed og evner at kommunikere.

I forhold til yderligere information om hendes tilstand afventer man i øjeblikket nyt, skriver USA Cycling.

Den danske landstræner Tayeb Braikia var overrasket, da han fulgte situationen på tv-billederne i målområdet. Dygert kørte særdeles aggressivt i svinget, selvom hun ved første mellemtid var milevidt foran konkurrenterne.

- Vi forstår ikke, hun satser så hårdt i det sving i stedet for at komme godt ud og køre den hjem. Det er synd for hende, for hun smed sin guldmedalje der, siger Braikia til TV 2 SPORT.

Enkeltstarten blev vundet af hollandske Anna van der Breggen, som nu kan kalde sig ny verdensmester i disciplinen. Hun henviste Marlen Reusser (Schweiz) og Ellen van Dijk (Holland) til sølv og bronze.

Bedste dansker blev Emma Norsgaard Jørgensen, der sluttede som nummer syv.

Brøndbys store mirakelkur

Se Milans Europa League-brag