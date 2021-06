Skrækkelig timing: Dansk stjerne dybt skuffet

Den danske eks-verdensmester Mads Pedersen måtte udgå efter et dramatisk styrt på 3. etape af Criterium du Dauphiné. Han ærger sig over timingen, men heldigvis tyder intet på alvorlig hjernerystelse, fortæller Segafredo-rytteren

Det skulle have været en kærkommen lejlighed til at pudse formen af inden Touren, men Criterium du Dauphiné endte på værst tænkelige måde for Mads Pedersen.

Team Segafredo-rytteren måtte droppe at gennemføre efter et voldsomt styrt på tredje etape i det franske løb.

Her røg han i asfalten på dramatisk vis og slog sin nakke, ligesom eks-verdensmesteren også pådrog sig en mindre hjernerystelse.

Den 25-årige dansker blev undersøgt efter uheldet, og heldigvis er der gode nyheder midt i uturen. Det fortæller Pedersen i en mail til TV 2 Sport.

Her lader han forstå, at der ikke er nogen fysiske skader, ligesom det ikke tyder på, at der er tale om en alvorlig hjernerystelse. Og selv om forberedelsen til årets Tour de France led et trist knæk, var de meldinger fra lægerne alligevel til at lune sig på.

- Det er selvfølgelig meget skuffende at udgå, især på det her tidspunkt af sæsonen, hvor vi forbereder os på større mål – men helbredet kommer altid først, lyder det fra Mads Pedersen.

Han har indtil videre noteret sig for en enkelt sejr i sæsonen, da han i februar kørte først over stregen i det belgiske endagsløb Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Selv om Pedersen har forladt Criterium du Dauphiné, er der stadig syv danskere tilbage i løbet. En af dem er Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep), som allerede har markeret sig med flere placeringer i top-10 på de første etaper.

Den tendens kan meget vel fortsætte onsdag, hvor 4. etape byder på en 16,4 kilometer lang enkeltstart,. En menu som utvivlsomt vil passe den danske mester i disciplinen.

Criterium du Dauphiné afsluttes søndag, hvorefter der vil være tre uger til Tour-starten, som finder sted 26. juni i Brest.