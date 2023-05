Skrækkelig ulykke: Cykelrytter lagt i kunstig koma

Belgieren Julian Mertens har pådraget sig alvorlige skader efter et styrt under træning og er lagt i kunstig koma

Den begiske cykelrytter Julian Mertens har onsdag pådraget sig alvorlige skader i forbindelse med et styrt.

Den 25-årige rytter befinder sig lige nu på et hospital i Antwerpen, hvor han er lagt i kunstig koma.

Det meddeler hans arbejdsgiver, Bingoal, på mandskabets hjemmeside.

Her fremgår det, at Mertens forulykkede under en træningstur, hvorefter han blev fragtet til hospitalet i den belgiske storby. Her skal han genemgå en række undersøgelser, lyder det fra holdet.

Mertens leverede bemærkelsesværdige resultater som U23-rytter, hvor han blandt andet sluttede som nummer syv i Liege-Bastogne-Liege i 2018.

På seniorniveau har det imidlertid været vanskelige for ham at hente topresultater, men han har alligevel vist sig frem i den bedste halvdel af feltet ved flere lejligheder på den store scene.

Belgieren blev i denne sæson tilknyttet Bingoal, der befinder sig på ProTour-niveau.

Tidligere har han repræsenteret Sport Vlaanderen-Baloise, og inden da var han på U23-kontrakt hos Lotto-Soudal.