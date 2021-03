Skrækscenarie efter corona-lockdown

- Lige nu ser himlen mindre blå ud.

Michel Lalande var alt andet end glad, da han mandag lod sig interviewe til radiostationen France Bleu Nord.

- Jeg giver dig et svar, når tiden er til det. Men lige nu kan du gætte selv, sagde han i et toneleje, der ikke var mere optimistisk.

Lalande er præfekt i Hauts-de-France-regionen i det nordlige Frankrig, hvor Roubaix ligger.

Roubaix, der udgør et meget berømt mål i et af verdens største endagscykelløb Paris-Roubaix.

Eller sagt med andre ord: Michel Lalande tvivler på, at løbet overhovedet bliver gennemført.

Årsagen er coronaen. Selvfølgelig.

Holm anede intet om vennens store nedtur

Aktuelt er hele 16 departementer i Frankrig gået i lockdown i den netop overståede weekend grundet lokale udbrud. En lockdown, der som minimum varer en måned. I den forbindelse har myndighederne meldt ud, at så godt som alle butikker lukkes, mens beboerne skal blive indenfor ti kilometers afstand af deres hjem.

Imens arbejder de ansatte på de lokale hospitaler i Hauts-de-France på højtryk for at følge med antallet af indlagte.

Og dermed er sandsynligheden for afviklingen af Paris-Roubaix faldet drastisk, da løbet skal køres 11. april.

Michel Lalande tilføjede i interviewet, at han ikke begriber, hvorfor der stadig afvikles cykelløb lige ovre på den anden side af den belgiske grænse.

Paris-Roubaix blev sidste forår udsat til efteråret grundet den første bølge af corona. Men fordi der fortsat var store problemer med at inddæmme smitten i efteråret, valgte arrangørerne sammen med myndighederne at aflyse 2020-udgaven.

For nylig valgte arrangørerne af Paris-Roubaix, ASO, der også står bag Tour de France, at afvikle Paris-Nice. Her gjorde man det, at man undervejs ændrede på ruten i det ugelange etapeløb, så man navigerede rundt om de værste smittezoner i det franske landskab på vejen fra hovedstaden til det sydligste Frankrig.

Udmeldingen om en sandsynlig aflysning er ikke godt nyt for danske cykelstjerner som Mads Pedersen og Kasper Asgreen, der begge kan sidde med fremme blandt de allerbedste, når brostenene skal besejres.

Dansk OL-håb har øjnene rettet mod Giro d'Italia

Træner mistænkte ham

Bestyrelse rotter sig sammen: 'Han skal ud'