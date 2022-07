Skrev kæk hilsen i rådhusets gæstebog

Den danske Tour-stemning nåede nye højder onsdag, da Jonas Vingegaard blev hyldet af tusindvis af fans i København.

Det foregik blandt andet på rådhuset med taler og rådhuspandekager.

Undervejs fik den danske Tour-familie også lejlighed til at skrive et par ord i rådhusets gæstebog.

Den jordbundne Jonas Vingegaard er blevet kendt for god sportsmanship og en klassisk jysk ydmyghed, og netop ydmygheden skinnede klart igennem i Vingegaards ord i gæstebogen.

'Tak for pandekager og de varme ord. Hilsen Jonas Vingegaard'.

En stille og rolig tak på en vild fejringsdag i København.

Jonas Vingegaard skriver her sin hilsen i gæstebogen på Københavns Rådhus. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Tour-vinderens kæreste, Trine Marie Hansen, lod dog ydmygheden ligge for en stund, da hun supplerede sin kærestes ord i bogen.

'Vi kommer tilbage næste år. Kh Trine', skrev hun, efterfulgt af en glad smiley.

Og den kække hilsen blev godt bemærket af Jonas Vingegaard.

- Jeg så godt, hun skrev det, siger han til TV 2 Sport.

- Jeg tror, at hun forventer, jeg vinder næste år igen. Så er der pres på.

Lad os da håbe, at Trine Marie Hansen får ret. For så kan hun jo passende supplere med et 'hvad sagde jeg?' ved en eventuel hyldest næste år.

Jonas Vingegaard selv har da også meldt ud, at næste sæsons helt store mål bliver at forsvare Tour de France-titlen.

