Skuffelsen lyste ud af Mads P.: - Jeg er ærgerlig

Mads Pedersen var tydeligt skuffet over sin fjerdeplads til VM

Det blev ikke det VM, som Mads Pedersen havde håbet på.

Danskeren var længe med i favoritgruppen med Mathieu van der Poel, Wout vand Aert og Tadej Pogacar, men i sidste ende måtte han tage til takke med en fjerdeplads.

Dermed bliver det ikke til nogen medaljer til Danmark.

- Jeg er ærgerlig, siger han kort til TV 2 Sport.

Mathieau van der Poel kørte alene i mål langt foran de tre andre favoritter, der skulle kæmpe om anden- og tredjepladsen.

Wout van Aert stak afsted kort før stregen, og det irriterer Mads P., at han ikke kunne følge med.

Da van Aert havde snuppet sølvmedaljen, skulle danskeren spurte mod Pogacar om bronzen.

Og her trak sloveneren sig sejrrigt ud af duellen.

- Jeg taber ham i svingene, og jeg stolede ikke nok på dækkene i svingene og kørte mere sikkert. Jeg troede, at jeg kunne slå Tadej i en spurt, siger Mads Pedersen til TV 2 Sport.

Mathieu van der Poel er den første hollandske vinder af VM-linjeløbet i 38 år.

Tilbage i 1985 triumferede den dengang 38-årige Joop Zootemelk.

Det er anden gang i år, at Mathieu van der Poel vinder VM-guld. I februar vandt han verdensmesterskabet i cykelcross for femte gang, dengang også med Wout van Aert som nummer to.

Van der Poel har i år også vundet blandt andet Paris-Roubaix og Milano-Sanremo.