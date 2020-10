Skuffer i vildt drama

Der er lagt op til et stort slag om den samlede sejr i Giro d'Italia med to ryttere på førstepladsen før den afsluttende etape.

Desværre uden Jakob Fuglsang i en hovedrolle, da han tabte yderligere tid på den sidste bjergetape før søndagens enkeltstart.

Den engelske rytter Tao Geoghegan Hart (Ineos) vandt lørdag 20. etape efter en direkte bjergduel med australieren Jai Hindley (Sunweb) op mod toppen af Sestriere.

Hindley angreb flere gange på de sidste kilometer, men Hart hang på og var stærkest, da de to ryttere på de sidste meter sprintede om sejren. I klassementet ligger duoen side om side.

Hindley og Hart er noteret for nøjagtig samme tid, men Hindley får lov til at køre i den lyserøde førertrøje, når Giroen søndag afgøres med en enkeltstart over 15,7 kilometer i Milano.

Geoghegan Hart deler førstepladsen i Giro d'Italia. Foto: Ritzau Scanpix

I den disciplin er Hart formentlig den stærkeste, så lørdagens etapevinder er nu favorit til at sikre sig den helt store triumf.

Alt lå ellers til rette for Wilco Kelderman (Sunweb) før weekendens to sidste Giro-etaper.

Hollænderen indtog førstepladsen, før det gik løs lørdag, men han havde ikke kræfterne til at følge med. Kelderman har nu et minut og 32 sekunder op til de to førende i klassementet.

Selv om hollænderen sandsynligvis er bedre end de to førende i kampen mod uret, så er det urealistisk, at han kan tilbageerobre førstepladsen.

Danske Jakob Fuglsang (Astana) havde det svært og kom i mål et stykke tid efter de øvrige klassementsryttere.

Danskeren indtager den samlede sjetteplads med seks minutter og 32 sekunder op til førstepladsen. Podiet er fem minutter væk.

Lørdagens etape var en hård en af slagsens med tre ture op ad Sestriere.

Efter godt 20 kilometer af de i alt 190 kilometer begyndte de første angreb at køre.

En stor gruppe på omkring 20 ryttere med blandt andre Mikkel Honore (Quick-Step) fik slået et hul på godt syv minutter til hovedfeltet.

Bagude blev tempoet skruet op i hovedfeltet, og accelerationer fra Rohan Dennis var med til at skabe stor splittelse.

Australske Rohan Dennis (Ineos) fik landsmanden Jai Hindley og Geoghegan Hart med sig, mens Wilco Kelderman kæmpede.

Trioen indhentede samtlige udbrydere, og fik samtidig slået et pænt hul til Kelderman. Forspringet nåede op på mere end halvandet minut, men svandt ind til omkring et minut med fire kilometer igen.

Jai Hindley satte flere gange tempo på op ad Sestriere-stigningen, men hver gang fik Geoghegan Hart hægtet sig på, inden han til sidst tog sejren. På de sidste kilometer blev Rohan Dennis sat.

I gruppen bagved med Wilco Kelderman gik portugiseren Joao Almeida (Quick-Step) til angreb, og det knækkede Keldermans chance for at minimere tidstabet til front.

Efter at Almeida var kørt væk og endte på fjerdepladsen godt et minut efter etapevinderen Hart, fandt Kelderman sit eget tempo. Hollænderen kom over målstregen et minut og 35 sekunder efter Geoghegan Hart.

