Skuffet Mørkøv: - Han havde ikke benene

KØGE (Ekstra Bladet): På målstregen på Vordingborgvej i Køge var der ikke den store tvivl, da 1. etape i årets Danmark Rundt skulle afgøres.

Helt som ventet skilte supersprinterne Olav Kooij (Jumbo-Visma) og Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) sig ud, og mens Kooij tog sejren kunne den ellers så succesfulde sprinter-assistent Michael Mørkøv ærgre sig.

Verdens bedste leadoutman havde nemlig til opgave at køre den blot 21-årige Ethan Vernon frem til den hurtige finale, men selv om den store brite så ud til at ville blande sig i fordelingen af podiepladserne, løb tanken tom på de sidste meter, og Quickstep-rytteren sluttede som nummer otte.

- Vi sidder rigtigt, er organiseret på den sidste kilometer og rammer fronten rigtigt. Og jeg får også startet et godt leadout. Men for mig at se, så det ikke ud til, at han havde benene til sidst.

- Det er klart, at det er nogle topryttere, han kører mod, så selvfølgelig skal man have benene. Det var også en hård modvindsspurt, sagde Michael Mørkøv til Ekstra Bladet.

Han afviser, at han selv som en ellers habil sprinter skulle køre spurten. For missionen i Danmark Rundt handler ikke om Mørkøv – det handler om at uddanne ungdommen.

- Det er ikke det, vi er kommet for. Jeg forsøger at lære Ethan lidt op som sprinter. Så jeg håber, at vi får en anden chance, lød det fra Michael Mørkøv.

Kigger man på de resterende fire etaper i Danmark Rundt er det kun 4. etape med start og mål i Skive, der ligner en massesprint.

