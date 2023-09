Cykling ... 6. sep. 2023 kl. 09:30 Gem artikel Gemt artikel

Skuffet over Vingegaard: - Vi havde håbet på mere

Det er ikke ofte, at Jumbo-Vismas sportsdirektør kan tillade sig at være skuffet over Jonas Vingegaard, men det er han efter danskerens skuffende enkelstart, hvor han tabte meget og vigtig tid i klassementet