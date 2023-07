Skuffet Pogacar: - Jeg giver ikke op

Øjnene glimtede, men der var ikke det livlige spil i dem, der normalt er.

Tadej Pogacar hang med mulen, da han som den sidste mand kom ned fra dopingkontrol i Combloux efter at have fået lussinger af Jonas Vingegaard.

Et hurtigt kys til kæresten, Urska, og så vendte han sig mod de få journalister, der havde tålmodighed til at vente i målområdet. Her kunne han udlægge teksten omkring de knap to minutter, han nu er efter Jonas Vingegaard i den samlede stilling.

- Det er et stort tidstab, så jeg er skuffet. Men lad os håbe, at det var en etape som den til Marie-Blanque - så jeg kan komme igen i morgen, sagde Tadej Pogacar med henvisning til UAE-kaptajnens første tidstab på 5. etape, han formåede at rejse sig efter på den følgende etape til Cauterets.

Der var blomster til Tadej Pogacar, som kæresten, Urska Zigart, tog sig af. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ros til Vingegaard

Og så måtte han rose Jonas Vingegaard.

- Han var bare stærkere i dag. Jeg kørte selv en fin enkeltstart, men ikke en fantastisk en. Jeg må forsøge at komme igen.

Med andre ord tror han fortsat på missionen om, at han kan mønstre et comeback og vinde sit tredje Tour de France.

- Ja, det skal jeg.

Det er ikke forbi endnu, bedyrer en ellers godt og grundigt slået Tadej Pogacar. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Der er stadig to hårde etaper tilbage, så jeg vil ikke give op, sagde Tadej Pogacar til Ekstra Bladet.

Allerede i morgen onsdag får han en mulighed. Etapen fra Saint-Gervais Mont-Blanc til Courchevel byder på fire stigninger og 5400 højdemeter. Et bæst af en etape, der kan få hele feltet til på ny at eksplodere.