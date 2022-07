Skuffet Riis: - Ikke dygtige nok

I går rakte Jonas Vingegaard jublende armene i vejret som vinder af verdens største cykelløb.

Det glæder Bjarne Riis, som er den eneste anden dansker, der har været i den situation.

- Det er enestående. Der er jo ikke ord nok for det. Det er super specielt og bare fantastisk, siger Bjarne Riis om Jonas Vingegaards præstation.

- Jeg er jo nok om nogen den, der kan sætte sig ind i, hvordan det føles for ham, for jeg har prøvet det selv. Det er jo vanvittigt. Det er sgu bare smukt, siger Bjarne Riis, der blev hyldet som Tour-vinder i 1996.

Riis indrømmede i 2007, at han var dopet, da han vandt, hvilket er noteret ud for hans navn på de fleste rekordlister.

Bjarne Riis mener, at Jonas Vingegaard, der sidste år blev nummer to i sin Tour de France-debut, har været overbevisende gennem hele løbet.

- Jeg synes egentlig, han har været cool undervejs, og fra dag ét har han gjort det rigtig godt.

Bjarne Riis er imponeret af Jonas Vingegaards niveau. Men det samme kan ikke siges om danskerens konkurrenter, mener Riis. Foto: Privat

- Han har kørt med en overbevisning og en tro på, at han var stærk nok til at kunne vinde hele vejen igennem. Det har været specielt og flot at følge, siger Bjarne Riis.

Undervejs i årets Tour har Jonas Vingegaard vundet to etaper, ligesom Bjarne Riis også gjorde i 1996. Herunder bjergetapen til Hautacam, hvor Riis også kørte først over målstregen for 26 år siden.

25-årige Jonas Vingegaard støder de seneste to års vinder af Touren, Tadej Pogacar, af tronen. Den 23-årige slovener fra UAE-holdet må nøjes med en andenplads i sin tredje Tour-deltagelse.

Bjarne Riis regner med at se netop de to ryttere konkurrere om Tour-sejren de næste år, men han håber også at se andre ryttere blande sig.

- Alt andet vil være skuffende for mig. Jeg vil gerne se, at andre og især andre hold stepper op.

- Hvis jeg skal være skuffet over noget i denne Tour, så må det være over mange andre hold, som simpelthen ikke har været dygtige nok. Det, at Jumbo-Visma har været i stand til at være så meget bedre end de andre, det skuffer mig lidt.

- Jeg håber virkelig, at de andre hold stepper op og kommer mere ind i kampen, siger Bjarne Riis.

