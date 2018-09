Sky forgylder Tour de France-vinder

Tour de France-vinder Geraint Thomas har fået sin cykelmæssige fremtid på plads.

Waliseren har forlænget sin kontrakt med Team Sky, så den løber i yderligere tre sæsoner.

Hvis Thomas opfylder den nye aftale, når han op på 11 sæsoner på det britiske storhold.

- Vi er glade for at kunne meddele, at Geraint Thomas har underskrevet en ny, tre år lang aftale, så han fortsætter hos os indtil udgangen af 2021, skriver Team Sky på Twitter.

Der har været spekulationer om Thomas' fremtid, efter at han vandt Tour de France for næsen af sin holdkammerat og kaptajn, Chris Froome.

Foto: Claus Bonnerup/Polfoto

Spørgsmålet var, om holdet også fremover kunne bære to Tour-favoritter, men 32-årige Thomas lod sig altså ikke friste af et skifte til et andet hold.

En del af svaret er naturligvis også, at lønnen er god. Britiske medier mener at vide, at han fra nytår oppebærer en årsløn på 3,5 millioner pund, der godt og vel svarer til 29 millioner kroner.

- Det har været en herlig rejse for mig på Team Sky, og de seneste måneder har selvfølgelig været vanvittige.

- Jeg har det rigtig godt her, og jeg er spændt på, hvad der venter, siger Geraint Thomas til holdets hjemmeside.

Både Thomas og Chris Froome er i øjeblikket med i Tour of Britain, men ingen af de to Tour-stjerner spiller nogen fremtrædende rolle i hjemlandets store etapeløb.

