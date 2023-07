Slår fast: Vingegaard overvåges og testes mest

Han blev testet for første gang i år i vinter. I juni blev han testet otte gange, og under hele Touren bliver han testet hver eneste dag i den gule trøje.

Jonas Vingegaard bliver testet igen og igen. Test, test, test ...

Det bekræfter Det Internationale Doping Testagentur (ITA) over for Ekstra Bladet.

Jonas Vingegaard kyssede igen sin ring på hånden, da han kørte over stregen som nummer fire på 17. etape. Foto: Tariq Mikkel Khan

Slår fast

I et mailsvar forklarer ITA, at Jonas Vingegaard er en af de ryttere, der bliver dopingtestet allermest.

’I betragtning af rytterens status og det faktum, at han også er iført den gule trøje - den øverste i klassementet og etapevinderen testes systematisk - bliver han overvåget og testet mere end andre ryttere,’ lyder det.

'Rytteren blev testet otte gange i juni inden starten på Touren - både under og uden for konkurrence.'

ITA er ansvarlig for at implementere antidoping-programmet hele året rundt, under og mellem løb, og samarbejder blandt andet med nationale antidoping-organisationer og private indsamlingsbureauer.

Jonas Vingegaard har smadret alt og alle. Foto: Tariq Mikkel Khan

Testagenturet tester for forbudte stoffer optaget på World Anti-Doping Agencys liste gennem både blod- og urintests.

'Urintests foretages for at opdage specifikke stoffer, men også for at tegne den steroide profil i rytterens biologiske pas. Blodtests foretages for at opdage specifikke stoffer, men også for at tegne den hæmatologiske profil i rytterens biologiske pas,' fortæller ITA.

Med andre ord holder man øje med, om Jonas Vingegaards blodværdier ændrer sig over tid - en metode til at fange ryttere, der udnytter sig af blodtransfusioner.

’Tager ikke noget’

Doping-skepsissen er for alvor blusset op, efter at Jonas Vingegaard på to dage smadrede alt og alle ved dette års Tour de France.

Derfor er spørgsmålet om doping igen aktuelt.

Alle gange har svaret været det samme fra hovedpersonen selv: Jeg har ikke taget noget.

