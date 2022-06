Slår sten-saks-papir om sejr

For anden gang på få dage leverede UAE-rytterne Tadej Pogacar og Rafal Majka ren opvisning i Slovenien Rundt, da de kom først over stregen på lørdagens 4. etape.

De to holdkammerater slog tilmed sten-saks-papir om sejren kort før de sidste meter, og det blev Majka, som vandt med papir over Pogacars sten.

Kort inden den joviale seance talte de to ryttere sammen, så det kan også tænkes, at det var aftalt, hvem der skulle have etapesejren.

Arm i arm kørte de to ryttere ind over målstregen, og Majka havde lige forhjulet lidt længere fremme end Pogacar.

På onsdagens 1. etape gjorde næsten samme scenarie sig gældende, da Majka tog sejren foran Pogacar, som ser ud til at være godt på vej mod den samlede sejr.

Pogacar forsvarede med lørdagens opvisning sin samlede føring i Slovenien Rundt. Den 23-årige slovener, som er en af favoritterne til at vinde Tour de France, er tre sekunder foran Majka i klassementet.

Legende let så det ud for både Pogacar og Majka, da UAE-stjernerne på den sidste stigning trak fra de øvrige rivaler uden at lave en decideret forcering.

Kun Majka kunne sidde med på hjul hos Pogacar, der på de sidste fem kilometer bare øgede føringen på etapen fra Lasko til Velika Planina.

Det var den tredje sejr ud af fire mulige for UAE, da Pogacar vandt fredagens 3. etape af løbet.

Pogacars danske holdkammerat, Mikkel Bjerg, var med i løbet indtil fredag. Før starten på etapen oplyste UAE, at Bjerg havde afgivet en positiv coronatest og var blevet pillet ud.

Det er en streg i regningen for tempospecialisten, som håber at gøre det godt på 1. etape af Tour de France om to uger og hjælpe sin kaptajn til samlet sejr.

Slovenien Rundt består af fem etaper og slutter søndag.

