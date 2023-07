Slagen sprinter udgår af Touren inden 12. etape

Tour de France 2023 har mest af alt været én lang lidelseshistorie for den hollandske Quick-Step-sprinter Fabio Jakobsen. Efter et styrt tidligt har han virket mere og mere modløs, og nu stiger han af Tour-feltet.

Holdet skriver torsdag i en pressemeddelelse, at Jakobsen ikke stiller til start på 12. etape.

- Jeg er meget trist over at forlade løbet, for jeg havde store ambitioner for løbet og ønskede at være på mit bedste med holdet, siger Jakobsen i pressemeddelelsen.

Den hurtige hollænder vandt en af Tour-etaperne i Danmark sidste år, men i dette års udgave af verdens største cykelløb har intet fungeret for Jakobsen.

Trods hjælp fra danske Michael Mørkøv, der bredt er anerkendt som en af de bedste leadoutryttere i verden, ramte 26-årige Jakobsen ingen af de første spurter, og et styrt på 4. etape gjorde ikke situationen bedre.

På et par etaper har han flirtet med tidsgrænsen, men med blandt andre Mørkøvs hjælp er han kommet igennem. Sliddet for ham og holdkammeraterne giver dog ikke længere mening ifølge ham selv.

- Grundet mit styrt på 4. etape og efter samtaler med holdet har vi besluttet, at det er bedst for mig at stoppe min Tour de France-rejse her, lyder det fra den forsvarende europamester i linjeløb.

- På nuværende tidspunkt virker det umuligt for mig at nå til Paris, fordi jeg ikke er i bedring, og min krop ikke heler efter styrtet.

Dermed er der lagt op til, at især Michael Mørkøv får en friere rolle i løbet for Quick-Step, der også har Kasper Asgreen på holdet.

Det belgiske storhold har haft et slemt skuffende Tour de France indtil videre. Det er ikke blevet til etapesejr, og holdets bedst placerede i klassementet er Julian Alaphilppe på 24.-pladsen mere end 26 minutter efter Jonas Vingegaard.