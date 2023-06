Slagter beslutning: 'Fuldstændig idiotisk'

73 ryttere skal torsdag aften sendes af sted på eliteherrernes enkeltstart ved de danske mesterskaber i Aalborg.

Det kan dog vise sig, at vilkårene ikke kommer til at være ens. Første mand sendes ned over startrampen klokken 19.20, mens sidste rytter er den forsvarende danske mester i enkeltstart, Mathias Norsgaard, som kører klokken 20.52.

Den 26-årige Movistar-rytter kalder det for 'fuldstændig idiotisk' at køre så sent på Twitter.

Han uddyber til Ekstra Bladet.

- Solen er ved at gå ned, når jeg er i gang med at køre, så temperaturforskellene er så meget større, end når de første starter, siger Norsgaard torsdag formiddag, lige inden han skal ud og træne.

- Så kan man sige, at så kunne alle de bedste starte som de sidste 15 ryttere, men der har man åbenbart valgt at sige 'aarg, vi smider lige en Lasse Norman ud som en af de første og Gustav Wang, den bedste danske enkeltstartsrytter, der er kontinentalrytter, smider vi også lige ud før de andre'. Det har sgu irriteret mig meget.

Lasse Norman kører ud på enkeltstarten som nummer 23 ud af 73. Han har starttid klokken 19.41. Arkivfoto: Ernst van Norde

Ærgerligt for løbet

Norsgaard peger også på, at sengetidspunktet dermed bliver senere end normalt.

- At temperaturen falder er en ting, men kropstemperaturen falder også. Du skal tænke på, at det er professionelle atleter, der normalt går i seng klokken 22. Ikke på noget tidspunkt har jeg prøvet at køre så sent. Jeg kan ikke se, hvorfor man skulle gøre det i nogen som helst sammenhæng.

Norsgaard slår dog samtidig fast, at det ikke er det, der vil koste en eventuel sejr, da han er sikker på, at vinderen findes blandt de sidste ti, der kører samlet med 18 minutters mellemrum. Bronzemedaljen kan dog blive afgjort på grund af temperaturforskellene, mener han.

- Det, synes jeg bare, er ærgerligt for løbet.

Ekstra Bladet har foreholdt kritikken for Dansk Cykle Union.

Blandt de startende er også stjerner som Mattias Skjelmose, der i søndags slog Remco Evenepoel på enkeltstarten i Schweiz Rundt, og Mikkel Bjerg.

