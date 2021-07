Slagter dansker: 'En ommer'

- Det er muligt, at han havde en bunden opgave med at passe på Rigoberto Urán. Men typisk fungerer det sådan på mellemetaperne, at man forsøger at få folk med i udbruddet. Dem, der ikke kan, sætter sig ved kaptajnen.

- Der har ikke været de store dage med vanskeligheder på etaperne, så det burde have været muligt at søge et udbrud.

- Men han skal roses for at ramme udbruddet på den hårdt kørte 19. etape, der var sidste udkald for et udbrud – og så giver han den et skud på Champs-Élysées. Det vidner om gode ben, og at han er kommet godt ud af Touren med henblik på OL.