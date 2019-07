Slem forskrækkelse til Geraint Thomas: Australsk etapesejr

Geraint Thomas styrtede i et solouheld, men slap i modsætning til Jakob Fuglsang med skrækken på 16. etape. Caleb Ewan vandt etapen efter massespurt

Den regerende Tour de France-mester og nummer to i årets klassement, Geraint Thomas, gav sig selv og Team Ineos en slem forskrækkelse, da han helt ukarakteristisk var uopmærksom og styrtede midt på 16. etape.

Dagens flade etape bød ikke på mange store højdepunkter, men lidt dramatik fik de tålmodige seere dog med 130 kilometer tilbage, da Geraint Thomas røg i asfalten i et solouheld. Styrtet forhindrede ikke Ineos-kaptajnen i at fortsætte, men efterlod ham trods alt med et par hudafskrabninger på albue og knæ.

Mere uheldig var Jakob Fuglsang som bekendt. Han er ude af årets Tour de France efter sit styrt. Det kan du læse om her:

Jakob Fuglsang er færdig i Tour de France

Etapen blev helt som ventet afgjort i en massespurt, hvor Lotto Soudals Caleb Ewan var hurtigst over stregen foran Elia VIviani og Dylan Groenewegen i den stegende hede i Nîmes. Det var australierens anden sejr i dette års Tour de France.

Varmen i det sydlige Frankrig var på forhånd et tema, og op mod 37 grader gjorde det bestemt ikke mere bekvemt for de 164 tilbageværende ryttere at sidde fire timer i sadlen.

Dansker i udbrud

Lars Bak har haft store problemer med at hænge på i løbet af årets Tour de France, men hviledagen bekom åbenbart danskeren ganske fint. I hvert fald gik Dimension Data-rytteren med det fem mand store udbrud, der slap af sted på dagens etape.

39-årige Bak gjorde Alexis Gougeard (AG2R), Stéphane Rossetto (Cofidis), Lukasz Wisinowski (CCC) og Paul Ourselin (Total Direct Energie) selskab på den 177 kilometer lange etape, der noget atypisk både startede og sluttede i byen Nîmes i det sydlige Frankrig.

De fem lykkeriddere blev dog helt som ventet opslugt af feltet ganske få kilometer før målstregen.

Ud over en ulidelig varme ramte sidevinden også rytterne omkring 30 kilometer før mål, men i modsætning til 10. etape, hvor Jakob Fuglsang og andre favoritter tabte et minut og 40 sekunder, så blev vinden ikke afgørende på 16. etape. Det gjorde til gengæld Jakob Fuglsangs andet styrt i årets Tour de France.

Lars Bak sad i udbrud det meste af dagen, men de fem udbrydere fik ikke lov at kæmpe om etapesejren. Foto: JEFF PACHOUD/Ritzau Scanpix

