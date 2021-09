Slukørede danske talenter løb tør i VM-opløbet

Rytterne gav, hvad de havde. Men holdet manglede lige det sidste og må rejse hjem fra VM med et lidt skuffende facit.

Sådan sammenfatter de danske U23-cykelryttere fredagens landevejsløb ved VM i Belgien, hvor italieneren Filippo Baroncini kørte alene over stregen og blev ny verdensmester.

Da sølv- og bronzemedaljerne skulle fordeles i en massespurt, var danskerne for langt tilbage, og bedre end Sebastian Kolze Changizis 17.-plads blev det ikke.

- For mig var det fint nok, at vi kom hjem i en spurt, for jeg havde prøvet at spare så meget som muligt på kræfterne undervejs. Jeg er lidt træt af, at det ikke blev til mere end en 17.-plads, siger Changizi.

Den 20-årige ColoQuick-rytter står dog ikke tilbage med en følelse af, at han havde forspildt en chance for et stort resultat.

- Jeg kørte med alt, hvad jeg havde og kørte mig helt ud. Der var ikke mere at skyde med, konstaterer han.

På forhånd var det danske hold ikke blandt medaljefavoritterne i VM-løbet.

Men holdet havde sat næsen op efter minimum én rytter i top-10, og det samlede udbytte er lige i underkanten, mener Mathias Larsen, der også var synlig på sidste omgang i målbyen Leuven.

- Jeg er lidt skuffet over, at vi ikke fik en bedre placering, men det var en superhård finale. Jeg prøvede at stikke af på den sidste bakke og håbede lidt på, at det ville knække nede bagved. Det strøg jeg min tændstik på.

- Jeg ville rigtig gerne have hjulpet Changizi noget mere, men havde krampe til sidst, og det er jeg lidt ked af. Det er ikke noget tilfredsstillende resultat, men jeg gjorde, hvad jeg kunne, siger Mathias Larsen.

VM fortsætter lørdag, hvor først pigejuniorerne og derefter elitekvinderne skal finde verdensmester.