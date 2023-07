Slut med chokolademysli

På Tourens sidste hviledag leverer Michael Rasmussen en hård dom over et danskerhold, der ryger helt i bunden på listen, men ikke overraskende er der også et danskerhold i den anden ende af skalaen

Kasper Asgreen har på egen krop mærket, hvordan kost og ernæring er blevet optimeret og forbedret de seneste år. Væk er dagene, hvor han skamfuldt måtte spise chokolademysli for at føle sig mæt, når han var ude til cykelløb

Teknologi og ernæring er et enormt fokuspunkt i cykelsporten anno 2023.

Det videnskabelige væddeløb buldrer derudad i en tid, hvor WorldTour-holdene samarbejder med Formel 1-mandskaber om at blive klogere på aerodynamik, bruger utallige timer i vindtunnelen på at teste det nyeste udstyr samt hyrer klodens klogeste eksperter inden for aerodynamik og ernæring. Alt sammen, for at deres ryttere kan køre hurtigere på cykel.

Den danske cykelstjerne Kasper Asgreen har på Soudal-Quick Step på egen krop mærket, hvordan især maden har taget stormskridt de seneste par år.

Der skal optimeres på alt - især kosten - når Kasper Asgreen og de andre Tour-ryttere skal præstere på højeste niveau. Foto: René Schütze

- Det er generelt et fokuspunkt, der er blevet øget de sidste par år blandt cykelhold. Maden er den nye aerodynamik i 2023, forklarer Asgreen og uddyber.

- Tøj og cykler er ved at være optimeret meget. Selvfølgelig finder vi stadig lidt, men det er ikke som for fem-syv år siden, hvor aerocyklerne kom frem, og så kørte vi pludselig fem kilometer stærkere i timen. Det gør vi ikke længere, for nu er regelsættet ved at være optimeret.

Maden er den nye aerodynamik

Med et regelsæt, der strammer omkring hold og cykelproducenter, bliver landvindingerne mindre, og det har i de seneste par år fået cykelsporten til at vende sin evige drift mod sejre og nye hastigheder over mod kost og ernæring.

Dette kommer til udtryk ved, at holdene ganske enkelt tager kosten mere alvorligt, når de er ude til løb.

Kasper Asgreen i årets Tour de France. Til en Grand Tour har Quick-Step egen køkkenvogn og kaffemaskine med rundt på alle hotellerne. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Nu er det maden, der er den nye aerodynamik. Bare de sidste to år er der sket meget. Både det, vi spiser på og af cyklerne. Vi har foodtrucks (køkkenvogne, red.) med ude til flere og flere løb. De første år, jeg var på holdet, var det kun Grand Tours, vi havde dem med til, men nu er det næsten til alle etapeløb.

Chokolademüsli i aftenmørket

Dette giver reelt udslag på middagstallerkenen. For standarden er ikke altid lige høj, når man turnerer rundt på franske og italienske hoteller.

- Man kan mærke det på kvaliteten af den mad, man kommer ud at spise. Hvis du kommer ud på et lille fransk eller italiensk hotel, så får man typisk en gang udkogt pasta og et stykke kylling.

- Det er ikke sådan vildt appetitligt, og så ender man ofte med at tage en skål chokolademysli efter aftensmaden.

Kosten er en essentiel del af forberedelsen for en professionel cykelrytter. Det, man indtager før, under og efter et løb, er altafgørende for, at man kan præstere optimalt. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Dette kan virke som en lille ting, men hen over en Grand Tour som Tour de France kan en skål müsli og andre dårlige vaner hurtigt give udslag i nedture på landevejen.

- Når man gør det hen over et par dage, så kan man godt mærke det på energidepoterne. Man er ikke frisk lige så lang tid i løbene. Man kan ikke mærke det fra den ene dag til den anden, men hen over fem-syv dage kan man godt mærke, at nu hvor vi har et godt setup, så er man bare frisk længere tid.

- Det er klart. I en Grand Tour bliver man træt på et eller andet tidspunkt. Men det kan da godt være, man lige får det udskudt i en to-tre dage, og det er jo guld værd på det her niveau, vi skal præstere på.

Så må vi håbe, Kasper Asgreen har taget for sig af retterne, når der skal jagtes succes i årets Tour de France.