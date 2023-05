Smadrer konkurrenter: Det perfekte løb

Søren Kragh Andersen lægger ikke skjul på, at det var en tiltrængt triumf, han hentede mandag eftermiddag ved at vinde sprinterløbet Eschborn-Frankfurt.

Det var første gang siden efteråret 2020, at danskeren vandt et cykelløb. Samtidig var det hans første gevinst siden skiftet til Alpecin-holdet i vinter.

- Denne sejr betyder virkelig meget. Det er længe siden, jeg har vundet, så det er en dejlig dag for mig, siger han i et interview bragt på Discovery.

Et blik på vinderlisten afslører, at Eschborn-Frankfurt normalt er en legeplads for cykelfeltets bedste afsluttere. Sam Bennett, Jasper Philipsen og Pascal Ackermann hedder Kragh Andersens tre seneste forgængere.

Forinden vandt Alexander Kristoff fire gange på stribe. Men denne gang holdt et udbrud for en sjælden gangs skyld til målstregen.

Her sad danskeren og skulle konkurrere med ni andre udbrydere om sejren, mens feltet kom halsende bagved.

- Det var et meget hårdt løb med en del bakker mod slutningen. Også flere, end jeg havde forventet.

- Jeg havde problemer, men jeg gav aldrig op, og det endte med at blive det perfekte løb for mig med tanke på den gruppe, jeg endte i, siger Søren Kragh Andersen.

Han kom først rundt i det sidste sving før målstregen. Normalt anses det som en ulempe at køre en spurt fra spids, men Kragh har samlet gode erfaringer, når han tidligere på foråret har sprintet om sekundære placeringer.

- Jeg så i klassikerne, at hver gang jeg åbnede spurterne i anden eller tredje gruppe, vandt jeg. Derfor tænkte jeg, at jeg ville have en god chance, hvis jeg startede, siger han.

Sejren er Søren Kragh Andersens niende som professionel. Det er anden gang, han vinder et endagsløb. Det første var Paris-Tours i 2018.