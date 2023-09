Smadret af Vingegaard: Nu forklarer han nedturen

Før 13. etape af Vuelta a España var Remco Evenepoel et varmt bud på en vinder af det spanske cykelløb.

Nu er drømmen om at vinde Vueltaen for andet år i træk fuldstændig afblæst.

Evenepoel endte mere end 27 minutter efter etapevinderen Jonas Vingegaard og er nu røget helt ned på 19.-pladsen i klassementet.

Belgieren erkender i et opslag på det sociale medie X, at han ganske enkelt var løbet tør for kræfter.

- Når man forsøger og giver alt, er der intet at fortryde. Tanken var bare tom i dag (fredag, red.).

- Jeg vil gerne sige tak til holdet for støtten og for at blive hos mig til det sidste. Ulve giver aldrig op, skriver han med reference til Quick-Steps selvopfundne kælenavn 'Wolf Pack' (Ulveflok, red.).

Mens fredagens etape udviklede sig til lidt af et mareridt for Quick-Step, kunne den næppe være gået meget bedre for Jumbo-Visma.

Efter Vingegaard fulgte holdkammeraterne Sepp Kuss og Primoz Roglic, og Jumbo-Visma indtager nu også de tre øverste placeringer i rækkefølgen Kuss, Roglic, Vingegaard.

Lørdag er der flere bjerge på programmet, når rytterne skal bevæge sig 156 kilometer fra Sauveterre-de-Béarn til Larra-Belagua.

Etapen slutter på en stigning i kategori-1.