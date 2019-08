Smider førertrøjen for tredje gang

Indehaveren af den røde førertrøje i Vuelta a España hedder ikke længere Miguel Ángel López.

Astanas colombianske kaptajn sad i feltet, da en stor flok udbrydere kørte om sejren, og der gik mere end ni minutter, før han og feltet trillede i mål.

Det betød, at Cofidis-franskmanden Nicolas Edet, der før etapen lå på 16.-pladsen, overtog føringen i det spanske etapeløb.

Sejren på 8. etape gik til Sunweb-tyskeren Nikias Arndt, der var hurtigste mand i det store udbrud foran spanieren Alex Aranburu og belgiske Tosh Van der Sande.

31-årige Edet blev selv nummer 11 på etapen.

Mange af rytterne havde tilsyneladende sat et stort kryds ved lørdagens etape, for der var hård kamp om at ramme udbruddet fra start.

Det lykkedes for en stor gruppe på 21 ryttere at komme afsted, og blandt dem var prominente navne som Luis León Sánchez, Dylan Teuns og Zdenek Stybar.

Forspringet blev hurtigt banket op på fire minutter, og efterhånden som udbruddet nærmede sig målstregen i Igualada, slap udbryderne længere og længere væk fra feltet.

Det hang blandt andet sammen med, at der ikke blev taget chancer i feltet på de plaskvåde spanske landeveje.

Oppe foran blev der til gengæld kørt hårdt om sejren, og særligt stigningen Puerto de Montserrat gav mulighed for udskillelse blandt udbryderne.

Der blev angrebet på skift, og en trio slap afsted på vej ned ad stigningen. De satte kursen mod mål i samlet flok, men på flad vej var den store forfølgergruppe for stor en mundfuld.

Svenske Tobias Ludvigsson tog chancen og stak af med tre kilometer igen, men heller ikke han fik det afgørende hul.

Så var der lagt op til en spurt blandt udbryderne, men Nikias Arndt havde så meget gods i benene, at han ikke engang behøvede at rejse sig i pedalerne for at tage sejren.

9 minutter og 24 sekunder senere kom feltet og López over målstregen.

