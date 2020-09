Smidt ud af Touren: Jeg er ødelagt

Jumbo-Vismas sportsdirektør Merijn Zeeman er klar over, at han forløb sig, da en kommissær kom til at ødelægge Primoz Roglic' cykel...

Det gik over stregen, langt over stregen, da Merijn Zeeman onsdag var uenig med en UCI-kontrollant under Tour de France.

Uenig er måske endda en underdrivelse, for det førte til en overfusning fra Jumbo-Vismas hollandske sportsdirektør, da den unavngivne kontrollant gennemgik Primoz Roglic' cykel efter 17. etape.

Det endte i sidste ende med, at Zeeman blev smidt ud af løbet - bare tre dage før afslutningen i Paris.

I første omgang havde han svært ved at forstå beslutningen.

- Jeg vil tale med juryens præsident om det her, før jeg vil sige yderligere. Der skete noget i går ved cykeltjekket, og jeg fik at vide i morges, at jeg ikke længere var velkommen ved disse kontroller. Intet andet, sagde han kortfattet.

Primoz Roglic ligner en samlet vinder i Paris med tre etaper tilbage af Tour de France. Det bliver dog uden Merijn Zeeman. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Merijn Zeeman i et noget hyggeligere øjeblik. Foto: Team Jumbo-Visma

Så gik der nogle timer. Hele holdet blev samlet på hotellet og fik talt tingene igennem. Det var et alvorligt skår i glæden over Roglic' store chancer for at vinde i Paris.

Og så forsøgte Zeeman på den trætte side af midnat at forklare sig på Twitter.

- Jeg har ikke optrådt mundtligt korrekt over for en UCI-kommissær, der ville foretage et tjek på Primoz' cykel, skriver han.

- Jeg blev vred, fordi kommissæren selv ville demontere et beslag fra den, og cyklen blev beskadiget.

- På trods af denne hændelse burde jeg have holdt mig kølig og henvendt mig respektfuldt til UCI-kommissæren. Jeg er ked af, at jeg ikke gjorde det, skriver han.

- Efterfølgende undskyldte jeg straks til vedkommende, som også accepterede mine undskyldninger. Jeg er ødelagt, men vores gule drøm lever videre, skriver han.

Udover Zeemas exit fik holdet en bøde på 14.000 kroner. Men ellers fortsætter mandskabet ufortrødent fredag på resten af feltet.

Primoz Roglic fører løbet med et lille minuts penge ned til landsmanden Tadej Pogacar.

Panik ved målstregen: - Bare en skør mand

Kyllingen forundret: - Helt håbløst

Aftalte sejren på forhånd