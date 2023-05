Smitten hærger i Giroen: - Et kæmpe chok

Remco Evenepoels pludselige exit fra Giro d’Italia som følge af en positiv coronatest er en trist påmindelse om, at virussen fortsat har store konsekvenser for cykelsporten

Hvis man gik og troede, at coronavirus ikke længere var nogen nævneværdig modstander i forbindelse med afviklingen af international cykelsport, er det tid til at komme på nye tanker.

Beviset kom på ubarmhjertig vis sent søndag aften, hvor Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) valgte at udgå af Giro d’Italia, bare få timer efter at verdensmesteren havde taget sin anden etapesejr i årets udgave.

Belgieren bar tilmed den lyserøde førertrøje. Han havde favoritværdigheden på sine skuldre. Problemet var bare, han også bar også rundt på covid-19 i kroppen.

Fænomenets dramatiske exit er blevet en trist påmindelse om, at coronavirus fortsat florerer som en usynlig kæp, der kan ramme alle hjul i feltet.

Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, er overrasket over de mandefald, som virussen allerede har medført i det italienske etapeløb. Senest har Soudal Quick-Step onsdag vinket farvel til fire ryttere yderligere grundet smitte. I alt har 15 ryttere foreløbig forladt Giroen som følge af covid.

- Det er åbenbart blevet en indbygget risiko. Mange af os har tænkt, at covid var et overstået kapitel, så det kommer som et kæmpe chok, at holdene stadig tester i den grad og trækker folk ud af løbene, siger Rasmussen.

- Jeg tror, at det var de færreste, som havde overvejet, at man kunne ryge ud på den måde. Selvfølgelig er der altid en risiko for, at folk kan styrte og udgå, men jeg tror ikke, at der er mange, som har tænkt tanken, at ryttere skulle udgå på grund af covid.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, forventer, at det bliver sværere for medier at komme helt tæt på rytterne under Tour de France som konsekvens af den seneste corona-udvikling i Giroen. Foto: Claus Bonnerup

Færre krav i denne sæson

Også Brian Holm, der har en fortid som sportsdirektør hos Evenepoels nuværende arbejdsgiver, undrer sig over, at smittetilfælde igen præger cykelsporten.

Det fortæller den nuværende Eurosport-ekspert til Ekstra Bladet.

- Jeg har heller ikke tænkt på, at der kunne komme et udbrud af covid-19 på den måde, og det var der nok ikke nogen, som havde regnet med. Vi havde glemt det herhjemme, siger Holm.

Det er den internationale cykelunion (UCI), som udstikker retningslinjerne for håndteringen af covid-19 under World Tour-løbene.

Op til denne sæson blev tidligere krav om høj kontrol nedjusteret kraftigt, hvorfor det f.eks. ikke længere er et krav, at ryttere skal fremvise negative tests eller vaccinationsbevis for at stille til start i løbene.

I den seneste protokol for 2023-sæsonen fremgår det ydermere, at der ikke bliver foretaget obligatoriske test af arrangørerne, men at det er holdene selv, som står for at foretage eventuelle prøver under løbene.

Ved smittetilfælde på et mandskab under Grand Tours (Giroen, Touren og Vueltaen) beslutter den respektive holdlæge, løbslægen og en UCI-læge, hvorvidt rytter eller stabsmedlem skal tages ud af løbet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Brian Holm forventer ikke, at positive coronaprøver kommer til at fylde meget under årets Tour de France. Foto: Nikolai Linares

Tour-arrangør følger situationen

Men protokollen fra UCI er til konstant revision, og som konsekvens af udviklingen i dette års Giro d’Italia har den italienske løbsarrangører taget affære og genindført påbud af mundbind for personer, der i kontakt med rytterne ved start og mål på etaperne.

Spørgsmålet er nu, hvorvidt Tour de France, som starter 1. juli, også vil blive påvirket af den nuværende situation, hvor smittetilfælde titter frem i Italien. Er der bekymring at spore? Vil man ændre protokollen?

- Vi observerer situationen og vil træffe foranstaltninger til sin tid, hvis det bliver nødvendigt, som vi har gjort siden 2020, meddeler den franske løbsarrangører, ASO, i et kort mailsvar til Ekstra Bladet.

Det ville naturligvis i alle henseender være et skrækscenarie, hvis en rytter i den gule trøje ender med at lide samme skæbne som Evenepoel har gjort i Giroen. Men skulle skaden ske, er Brian Holm alligevel fortrøstningsfuld på Tourens vegne.

- Hvis Jonas Vingegaard udgår, kan det godt være, at vi sørger herhjemme. Men jeg garanterer for, at ingen er uerstattelig. Løbet fortsætter, og de når Paris. Så kan det godt være, at der er et par stykker, som ryger fra med covid, men man kan også brække kravebenet. Der er mange risici i det her fag. Hvis man først begynder at spekulere, så kommer vi ingen vegne, fortæller Holm.