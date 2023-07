Snublende tæt på triumf: Vingegaard i gult til Paris

Jonas Vingegaard er millimeter fra at vinde Tour de France for andet år i træk

Det skal gå helt helt galt, hvis Jonas Vingegaard ikke vinder Tour de France.

Det står klart efter lørdagens bjergetape, hvor vilde Vingegaard blev treer.

Sloveneren Tadej Pogacar var stærkest i slutspurten og vandt etapen. Felix Gall kørte ind som nummer to.

Foto: Claus Bonnerup

Vild Vildere, Vingegaard

Det betyder, at den danske cykelstjerne er syv minutter og 29 sekunder foran, og hvis han formår at holde sig på cyklen, når rytterne søndag transporterer sig til Paris på 21. etape. Ja, så kan han lade sig hylde som vinder af Tour de France 2023.

Dermed vil Jonas Vingegaard vinde Tour de France for andet år i træk.

Lørdagens etape bød blandt andet på seks kategoriserede stigninger - de sidste to i kategori 1.

Og selv om det lignede angrebsterræn for Tadej Pogacar, lod sloveneren til at være klar over, at det ville være en noget nær umulig mission at eliminere Vingegaards massive forspring.

Til gengæld var Pogacar ivrig efter at vinde etapen, og det gjorde han da også efter at have spurtet fra blandt andre Vingegaard på opløbsstrækningen.

Men det var danskeren nok lidt ligeglad med. Efter at have krydset målstregen fandt Vingegaard hurtigt sin partner, Trine, og datteren Frida, så han kunne fejre sin store triumf med familien.

Foto: Benoit Tessier/Reuters

Vilde Vinge-dage

I mandags tegnede det til, at lørdagens etape kunne ende med at afgøre Touren. Men så knuste Vingegaard som bekendt Pogacar på tirsdagens enkeltstart, hvorefter sloveneren gik ned på onsdagens store bjergetape.

Spændingen om den samlede sejr var derfor forduftet. Jonas Vingegaard skulle bare undgå at gå helt kold, og det gør danskeren stort set aldrig. Heller ikke lørdag.

Trek-holdet tog styring på etapen fra start for at holde Giulio Ciccone tæt på fronten frem mod de første stigninger, så han matematisk kunne sikre sig bjergtrøjen.

Ikke mindst takket være stærk kørsel af først Mads Pedersen og siden Mattias Skjelmose lykkedes det med bravur, da italieneren var først over dagens første fire stigninger.

Stor hyldest

På næstsidste stigning kørte Thibaut Pinot væk fra udbruddet og tog på solotogt. Pinot kører sin sidste Tour og var på hjemmebane i Vogeserne, hvor lørdagens etape blev kørt. Et hav af franskmænd var derfor mødt op for at hylde deres helt.

På finalestigningen blev både Pinot, og dem der jagtede ham, hurtigt opslugt af Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard og Felix Gall, efter at sloveneren kort forinden havde åbnet ballet i favoritgruppen.

Trioen rundede toppen sammen, men fik på plateauet ind mod mål selskab af Yates-brødrene Adam og Simon.

De fem ryttere endte med at komme til mål sammen.

Vingegaard prøvede med cirka 250 meter til mål med en acceleration at køre væk, men Pogacar holdt sig til, og som det har været tilfældet så mange gange før, er sloveneren bare hurtigere, når de to spurter mod hinanden.

Pogacar vandt i overlegen stil med et lille hul ned til Felix Gall, der blev nummer to efter lige at have sneget sig foran Vingegaard.