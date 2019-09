Snyder favoritterne: Kører 50 kilometer alene

Efter mere end 50 kilometer alene i front kørte den talentfulde colombianer Sergio Higuita (EF Education First) først over målstregen på 18. etape af Vuelta a España.

Det var den 22-årige cykelrytters største sejr i karrieren. Han blev først World Tour-rytter i maj.

15 sekunder efter Higuitas sejr kørte førende Primoz Roglic (Jumbo-Visma) over målstregen som nummer to efterfulgt af Alejandro Valverde (Movistar), Rafal Majka (Bora) og Miguel Ángel López (Astana).

Efter onsdagens dramatiske 17. etape, hvor Nairo Quintana (Movistar) kuppede feltet og halede mere end fem minutter ind på førende Primoz Roglic, gik Quintana ned på torsdagens etape og tabte et minut.

Colombianeren mistede derfor sin samlede andenplads, som i stedet overtages af holdkammeraten Valverde.

Et udbrud uden bejlere til samlede podieplaceringer fik lov til at køre tidligt, uden det for alvor så ud til at genere favoritfeltet. Den senere vinder, Sergio Higuita, var med i udbruddet.

På nedkørslen fra den tredje af fire stigninger samt på første del af opkørslen på den fjerde stigning skabte han et hul på halvandet minut, inden forfølgerne begyndte at hale ind på den 22-årige colombianer.

Miguel Ángel López blev ved med at angribe i favoritfeltet, og Jakob Fuglsangs holdkammerat fik vristet sig fri sammen med Alejandro Valverde, Rafal Majka og Primoz Roglic.

Nairo Quintana var i krise og kunne slet ikke følge med angrebet i favoritgruppen.

I front kæmpede Higuita på livet løs på de sidste kilometer for at holde forfølgerne bag sig. Da han med to kilometer til mål stadig havde et halvt minut at give af, vidste han, at etapesejren var hjemme.

