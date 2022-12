Snydt: Alejandro Valverde gør (ikke...) comeback

Alejandro Valverde gør comeback! Han vil vinde OL i 2024!

Denne og flere andre overraskende historier har man i dag, 28. december, kunnet læse i flere spanske medier, heriblandt Ciclismo a Fondo.

Mediet beretter, at det 42-årige spanske cykelikon, der ellers stoppede karrieren dette efterår, vender tilbage til professionel cykelsport og vil køre alle tre Grand Tours næste år.

Efter sådan en dejlig nyhed er det som cykelfan fristende straks at bikse en pande lækker spansk paella sammen og servere med et glas afkølet sangria.

Salut!

Men stop en halv.

28. december er nemlig en helt speciel dag i Spanien, kendt som El Día de los Santos Inocentes. Direkte oversat betyder det noget i retning af De hellige uskyldiges dag. Eller en slags Fjolsernes dag.

Det er en juletradition i Spanien, at man på denne dag må lave practical jokes og pranks på hinanden.

Altså en slags spansk pendant til den klassiske aprilsnar.

Herhjemme er det alment kendt, at mange danske medier 1. april skriver historier, der udspringer af fri fantasi.

Måske du endda selv er blevet snydt engang? Enten af en historie i medierne eller af en fantasifuld bekendt?

I Spanien skal man altså tage alt, hvad man hører og læser 28. december, med et gran salt.

Historien om Alejandro Valverdes comeback til cykelsporten er et eksempel herpå.

Så hvis du har en spansk bekendt, er det da bare med at få smidt en lille joke af sted - vi kan alle bruge et grin her midt i decemberkulden og -mørket.