Søren Kragh Andersen udgår af Tour de France

Har du et Tour-hold i holdet.dk? Her kan du få tips til dagens etape.

Cykelrytteren Søren Kragh Andersen (DSM) udgår af Tour de France før 14. etape med tegn på en mulig hjernerystelse.

Det oplyser danskerens hold, der har taget ham ud af Touren inden lørdagens strabadser.

- Efter at have overvåget situationen natten over, så har holdets læger besluttet at trække Søren Kragh Andersen fra Tour de France efter han har vist tegn på hjernerystelse. En skuffelse for holdet og Søren, men helbredet kommer først. Bliv rask snart, Søren, skriver holdet.

26-årige Kragh Andersen var involveret i et styrt på fredagens etape og kom i mål som den næstsidste i feltet.

Han blev straks tilset af DSM-holdets læger, der altså også har holdt øje med danskeren natten igennem, og så blev beslutningen taget.

- Jeg er virkelig skuffet og ønsker ikke at forlade Tour de France. I mit hjerte ved jeg, at holdets lægestabs beslutning kun kan være den rigtige. Jeg håber, at dette er det sidste sorte uheld for gutterne i løbet, og jeg ønsker dem alt det bedste i den sidste uge, siger Søren Kragh Andersen i pressemeddelelsen.

Sidste år vandt han to etaper i Tour de France, men i år måtte den 26-årige fynbo altså nøjes med at køre med på 13 af etaperne, inden det sluttede.

Danmark havde rekordhøje 11 ryttere med i årets Tour de France, men er nu nede på 10 ryttere. Tidligere på dagen var landstræneren fremme med bekymring for en bombe under fremtidens fødekæde af danske topryttere.

Opdateres ...

--------- SPLIT ELEMENT ---------