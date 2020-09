Søren Kragh efter Tour-triumf: - Det var faktisk en fejl

LYON (Ekstra Bladet): Man kunne se det i øjnene på ham. Smilet var skjult bag mundbindet, men øjnene fortalte, hvad Søren Kragh Andersen ikke kunne beskrive med ord: Følelsen af at køre først over stregen på en etape i verdens største cykelløb, Tour de France.

Der var lys og nerve, lettelse, glæde og stolthed i hans blik på pressekonferencen, hvor han på få minutter skulle opsummere en etape, et løb, en karriere, ja, et liv frem til denne dag, hvor han sikrede sig en af de største sejre, en cykelrytter kan drømme om.

- Det her er stort, enormt. Jeg kan næsten ikke beskrive det, sagde han på videokonferencen efter etapen. Han sad i et mobilt studie bag podiet. Vi andre sad i den prægtige mødesal på rådhuset i Lyon.

Der var nogle sekunders forsinkelse på signalet og vist også lidt knas med forbindelsen, men vi kunne høre ham. Og se hans øjne.

- Det er helt tosset, det her. Jeg kan næsten ikke tro det, og da jeg krydsede stregen, tænkte jeg: ‘Fuck, sker det her virkelig?’, sagde han på engelsk og undskyldte sit ordvalg. Det var o.k., fornemmede man på rådhuset. Alt forladt.

'Det er jo bare et cykelløb'

- Jeg tror, det ikke helt er gået op for mig, at det her faktisk er Tour de France. Nogle gange glemmer jeg det, for det er jo bare et cykelløb som mange andre for mig, men jeg tror, at når jeg kommer hjem, og når jeg får ringet til min familie og min bror, så vil jeg forstå det, sagde 26-årige Søren Kragh Andersen, som er vinder af Danmarks 20. etapesejr i Tour de France.

Det var smukt og bevægende at se ham køre over stregen. Men ikke overraskende. De udenlandske kolleger i pressecentret nikkede anerkendende. Søren Kragh Andersen er en af dem, man har ventet sig meget af. I mange år.

Han har vundet store sejre. Paris-Tours. Etaper i Paris-Nice, Schweiz Rundt. Og altså nu i Tour de France. Det kommer ikke bag på nogen, at han kan. Det var et spørgsmål om tid.

'Der blev råbt i radioen'

De sidste kilometer var en opvisning af Team Sunweb. Der var et par knolde i finalen. Overkommelige, men irriterende for et hold, der ville kontrollere. Tiesj Benoot skød af sted på den første og blev hentet. Faktisk angreb Søren Kragh Andersen, mens Benoot afprøvede sin chance. Dét var nok lidt overraskende.

- Det var faktisk en fejl, forklarede Søren Kragh undskyldende på pressemødet.

- Der blev råbt i radioen, at Tiesj skulle køre, men jeg var lidt bagude, så jeg så ham ikke køre. Jeg skubbede så selv på for at komme frem og angribe, før jeg så ham.

- Så stoppede jeg. Heldigvis ødelagde jeg ikke noget for ham, sagde Kragh Andersen, som efter stregen blev varmt lykønsket af sine holdkammerater. Også Tiesj Benoot. Og Marc Hirschi, som også forsøgte sig i finalen, før Søren Kragh Andersen skød af sted tre kilometer fra stregen og kørte sejren hjem.

Holdkammeraten Casper Pedersen blev nummer fem på etapen. Sloveneren Primoz Roglic forsvarede sin samlede føring og kører altså i gult på søndagens brutale bjergetape til Grand Colombier.

