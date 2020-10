Solosejr i Giroen

Den britiske cykelrytter Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) hentede lørdag en fornem sejr på 8. etape af Giro d'Italia.

Den 32-årige rytter var en del af et seksmandsudbrud, der tidligt stak afsted på lørdagens 200 kilometer lange etape.

Med lidt mindre end 20 kilometer tilbage gik Dowsett til angreb.

Briten trådte med alt, hvad han havde i sig, i jagten på karrierens anden etapesejr i det italienske cykelløb. Tilbage i 2013 vandt Dowsett en enkeltstart i Giroen.

Ingen af de fem øvrige udbrydere kunne følge med den britiske temporytter, og først 1 minut og 16 sekunder senere kørte de nærmeste forfølgere over målstregen.

Italieneren Salvatore Puccio (Ineos) tog andenpladsen foran Matthew Holmes (Lotto Soudal) og Joseph Rosskopf (CCC).

Feltet skulle lørdag tilbagelægge en kuperet rute mellem de to kystbyer Giovinazzo og Vieste i det sydlige Italien.

Undervejs opbyggede de seks udbrydere et stort forspring på næsten 14 minutter. I feltet var viljen til at jagte de foranliggende ryttere ikke til stede ovenpå et par dage med massespurts-afgørelser.

For det danske klassementshåb Jakob Fuglsangs (Astana) vedkommende opstod der dog lidt drama midtvejs på etapen.

Danskeren blev ramt af en defekt på en nedkørsel, hvilket betød, at han måtte køre mere end et minut op, før han igen fik kontakt til feltet.

Fuglsang fik hjælp af holdkammeraten Fabio Felline, så problemerne kom ikke til at koste danskeren noget.

I den samlede stilling er Fuglsang fortsat et minut og 19 sekunder efter den førende, portugiseren João Almeida (Quickstep).

Giroen fortsætter søndag med en etape på 208 kilometer, inden etapeløbets første fridag venter på mandag.

